美《外交政策》：川普抗中全錯了，拜登跟著錯

▲在安克拉治舉行的「高層戰略對話」裡,美中雙方罕見的激烈交鋒。(圖/路透社)

國際中心/综合報導

美國《外交政策》雜誌周三(24日)以《川普在對華政策上全錯了,如今拜登跟著錯》(Trump Got China All Wrong. Now Biden Is Too.)為題刊文,指川普時期美國政府在外交政策上作出了種種不明智決定:包括採取對抗中政策度,如今拜登政府又「拿香跟著拜」,文章認為當前政府的大部分政策和對中立場跟著川普走,這顯然是錯誤的。

文中指出,在川普政府的眾多外交決策失誤中,對中國的對抗立場也許是最不明智的。前國務卿蓬佩奧對中國所謂「侵犯人權」的指控,也難以獲得國際範圍的支持。美國退出「跨太平洋夥伴關係」(TTP),使美國的威脅更變得「軟弱無力」。

隨後,文章談到了拜登的對中政策,指拜登似乎沿用了很多川普的政策,甚至包括把中國當成美國主要對手此一立場。文章認為,無論是川普還是拜登,這種想法都是錯誤的。

文章拿上周剛剛在阿拉斯加結束的「中美安克拉治會談」舉例,在分別引述了布林肯和楊潔篪的發言後,撰文者說,美國對中方的「敵意十分明顯」。儘管在近期美國的民調中,將近一半受訪者視中國為美國「最大敵人」,但是撰文者認為這並不意味著應該在此基礎上制定對中政策。在外交政策問題上,大眾輿論變化無常,而且很大程度上取決於官員和媒體如何構建它們。

至於西方憂慮中國的崛起,文章指出,中國並沒有興趣在全球範圍內推廣「共產主義」,至於所謂「侵犯智慧財產權」問題,如今中企業司亦已在5G和人工智慧方面擁有自己的智慧財產權。此外,中國的崛起同時也為美國和其他經濟體帶來了經濟繁榮。

文章最後總結說:「目前還不清楚中國在東亞的強勢是『威脅了建立在規則上的全球秩序』,還是僅僅威脅了美國作為全球秩序霸主的地位。從傳統的華盛頓戰略角度來看,二者可能沒有區別,但這並不意味著它們實際上也是一樣的。」原文請看這裡

此外,《紐約時報》資深記者強森19日亦撰文指出:,拜登政府沒能改變川普時代混亂的對中政策。美方對華的強硬的政策只能做到「大內宣」,無法改變中方的做法。中美戰略對話裡雙方的激烈交鋒,只會加劇兩國的關係朝著危險的方向發展。

強森提議美國應該用一些微小的舉動來重建中美互信。例如提高美國對華宣傳、停止汙名化孔子學院、取消限制中共黨員入境、恢復雙方領事館運作等。