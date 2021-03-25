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15艘船卡8年才脫困！蘇伊士運河突爆戰爭　船員自組「黃色艦隊」

▲▼1971年2月8日兩艘英國貨船、兩艘波蘭貨船受困蘇伊士運河。（圖／達志影像／美聯社）

▲1971年2月8日兩艘英國貨船、兩艘波蘭貨船受困蘇伊士運河。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

長榮海運貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）在蘇伊士運河擱淺，導致雙向航運中斷，目前有消息指出，長賜號部分脫淺，已沿著運河河岸線移動，航線有望在短時間內恢復。不過，長賜號並不是第一艘卡住運河的船隻，早在54年前就有15艘商船被困在蘇伊士運河長達8年，當時船員們還組成互助會，除了自製郵票、建立教堂外，甚至還舉辦了奧運。

▲▼1975年2月5日美國貨輪「觀察者號」（Observer）受困在蘇伊士運河。（圖／達志影像／美聯社）

▲1975年2月5日美國貨輪Observer號受困在蘇伊士運河。（圖／達志影像／美聯社）

以色列和約旦、埃及、敘利亞在1967年爆發六日戰爭，當時以色列只花了3天就占領蘇伊士運河東側土地，也就是埃及的西奈半島；因此埃及當局隨即下令，將船隻鑿沉堵住運河兩側出入口，沒想到運河內15艘來自各國的商船就被困在裡面。

這些商船來自保加利亞、捷克、法國、波蘭、瑞典、西德、英國和美國，部分船員在受困3個月後脫困返家，但船運公司不願讓這些船在無人看守的清況下滯留運河，所以許多船員都留在船上，直到8年後蘇伊士運河重新開放才順利脫困；這些船也因為長時間被沙漠塵土覆蓋，又有「黃色艦隊」的稱呼。

▲▼1975年5月1日英國Melempus號、Agapenor號和希臘Lednice號將船綁在一起。（圖／達志影像／美聯社）

▲1975年5月1日英國Melempus號、Agapenor號和希臘Lednice號將船綁在一起。（圖／達志影像／美聯社）

根據《Quartz》報導，黃色艦隊上的船員自動形成成立了大苦湖協會（Great Bitter Lake Association），將所有人員和輪船做了明確的分工，例如波蘭的貨輪充當郵局，英國負責舉辦族橋比賽，有的船作為醫院、電影院使用。每個星期日德國的貨輪就會變身成教堂，他們還會自行設計郵票，甚至在1968年舉辦了奧運，當時由波蘭贏得冠軍。

直到1975年蘇伊士運河重新開放，不過僅有兩艘西德的船隻利用自身蒸汽動力駛出運河，其他艘船則因為船身嚴重鏽蝕，必須依靠拖行。同年5月，西德Münsterland號和Nordwind號歷時8年3個月又5天，終於抵達漢堡港口，當時有3萬多人聚集迎接。

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關鍵字：

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