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iPhone充電突起火…羽絨被直接燒起來！　17歲少女臉頰「燒整片」

▲▼少女充電遭燒傷。（圖／翻攝自Facebook／Amie Hall）

▲霍爾的臉頰遭燒傷。（圖／翻攝自Facebook／Amie Hall）

記者張方瑀／編譯

英國一名17歲少女睡覺前將iPhone放在床頭充電，沒想到充電器竟在半夜突然起火，連床上的羽絨被都燒起來，導致少女的臉頰被燒傷。少女也怒批，她用的是原廠的充電線和充電頭，不知為何會發生如此意外。

根據《每日郵報》報導，住在伯明罕的17歲少女霍爾（Amie Hall）18日準備睡覺前，將iPhone放在床頭充電，沒想到過沒多久，充電線竟突然起火，連帶床上的羽絨棉被都燒了起來，躺在一旁的霍爾來不及跳開，整片臉頰被燒傷，留下一大片疤痕。

霍爾氣得在臉書發文表示，她才剛剛躺下，就突然發現身邊閃著橘紅的光，「我嚇得跑出房間，幸好我媽立刻衝進來滅火，燒傷很痛，但我知道情況可能更嚴重，火焰穿過羽絨被時燒到我，可是好險沒有整間屋子燒起來。」

霍爾在貼文中呼籲，手機不要徹夜充電，但她也強調，「我的床、我的棉被，甚至我的臉都著火了，但這甚至不是一個普通便宜的充電器，這是原廠的蘋果充電器。」目前還無法判定是充電線還是插座造成的問題，蘋果發言人表示，現在正與消費者合作調查此意外。

❗️❗️ PLEASE KEEP IN MIND WHEN CHARGING YOUR PHONE ❗️❗️ So 2am this morning I was lying down as you do on my phone ....

Amie Hall 發佈於 2021年3月18日 星期四

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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