長榮貨輪整艘偏掉！　船長曝關鍵「沙塵暴害的」

▲後方船隻拍到長榮貨輪卡在蘇伊士運河的畫面 。(圖/翻攝翻攝IG/fallenhearts17)

記者張寧倢/編譯

長榮20萬噸貨櫃輪「長賜號」(Ever Given)於23日擱淺埃及蘇伊士運河,導致這條世界上最重要的水道之一的運河,被上百艘輪船擠得水洩不通。外媒報導指出,船長將這起意外歸咎於一場擋住他視線的「沙塵暴」。

根據《每日郵報》報導,控制運河交通的全球性航運服務集團GAC表示,長度近400公尺、寬59公尺的長賜號,是世界上最大貨輪之一,於23日在一場沙塵暴中偏離航線後擱淺,雖然救援小組持續動工,但迄今為止輪船仍被卡在岸邊,也不確定何時才能完全脫困,以解救前後兩端受阻的約100艘船隻。

蘇伊士運河管理局(Suez Canal Authority)一位發言人透露,一場沙塵暴擋住了船長的視線,強風同時將船隻吹離航道,隨後便發生擱淺並失去動力。GAC表示,這艘船曾遭遇「全船停電」,這代表在受困之前就已失去動力與操舵功能。但目前尚不確定事故原因與始末。

THREAD: 1) Machines and tugs have so far failed to dislodge a 200,000-metric-ton container ship stuck in the Suez Canal for a third day, increasing the chances of prolonged delays in what is arguably the world’s most important waterway. https://t.co/JM76Ba97qu via @quicktake pic.twitter.com/Cg2AopPmF2