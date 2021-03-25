長榮貨輪整艘偏掉！　船長曝關鍵「沙塵暴害的」

▲後方船隻拍到長榮貨輪卡在蘇伊士運河的畫面 。（圖／翻攝翻攝IG／fallenhearts17）

記者張寧倢／編譯

長榮20萬噸貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）於23日擱淺埃及蘇伊士運河，導致這條世界上最重要的水道之一的運河，被上百艘輪船擠得水洩不通。外媒報導指出，船長將這起意外歸咎於一場擋住他視線的「沙塵暴」。

根據《每日郵報》報導，控制運河交通的全球性航運服務集團GAC表示，長度近400公尺、寬59公尺的長賜號，是世界上最大貨輪之一，於23日在一場沙塵暴中偏離航線後擱淺，雖然救援小組持續動工，但迄今為止輪船仍被卡在岸邊，也不確定何時才能完全脫困，以解救前後兩端受阻的約100艘船隻。

蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）一位發言人透露，一場沙塵暴擋住了船長的視線，強風同時將船隻吹離航道，隨後便發生擱淺並失去動力。GAC表示，這艘船曾遭遇「全船停電」，這代表在受困之前就已失去動力與操舵功能。但目前尚不確定事故原因與始末。

THREAD: 1) Machines and tugs have so far failed to dislodge a 200,000-metric-ton container ship stuck in the Suez Canal for a third day, increasing the chances of prolonged delays in what is arguably the world’s most important waterway. https://t.co/JM76Ba97qu via @quicktake pic.twitter.com/Cg2AopPmF2 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) March 25, 2021

曾任商船水手的海洋歷史學家梅克利雅諾（Sal Mercogliano）警告，運河關閉將導致從食物到燃料，甚至是疫苗等重要物資的供應出現「災難性延誤」。分析人士24日透露，載有1300萬桶原油的10艘油輪已知受困，原油短缺的憂慮已造成油價上漲2%。據報導，若想繞過此處，唯一的方法是繞過非洲好望角，但路線會增加5000海浬，航程也將拉長14天。

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