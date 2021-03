長榮貨輪「慘卡運河近48hrs」　荷蘭傳奇團隊SMIT馳援！

▲長榮海運超大貨櫃輪長賜號(Ever Given)23日在蘇伊士運河擱淺。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

台灣時間25日上午推特再度瘋傳長榮海運貨櫃輪長賜號(Ever Given)部分脫淺的消息,但經查證,長賜號仍停滯不前,船舶管理公司BSM稍早也已澄清,目前蘇伊士運河仍未恢復通航。另據持續追蹤擱淺狀態的John Scott-Railton指出,荷蘭疏浚公司Boskalis旗下團隊預計當地週四凌晨抵達現場馳援。

UPDATE: Help on the way for #EVERGIVEN.



Dredging & heavy lift experts Boskalis have a team steaming towards the "very heavy whale on the beach"* & expect to arrive Thursday AM.



CEO: could take days, or weeks.



*Google translate...

Story: https://t.co/abtFUK7mEY pic.twitter.com/1T6cwiiLr5