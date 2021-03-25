為什麼不能在周日投票？美共和黨參議員：會觸怒上帝！

▲密西西比州共和黨參議員海德-史密斯。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

英國《獨立報》報導，美國密西西比州共和黨議員海德-史密斯(Ciindy Hyde-Smith)周三( 24日)在參議院聽證會上反對一項有關喬治亞州選民可在周日對大選提前投票的法案，稱上述行為會觸怒上帝。

報導指出，參議院當天進行一場有關競選資金、投票權以及道德問題的聽證會。參議院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)抨擊喬治亞州共和黨人提出取消周日進行提前投票的提議，指此舉剝奪了選民的選舉權。

海德-史密斯則發言說：「我不能代表喬治亞州發言，但是我可以代表密西西比州發言，說明為什麼我們永遠不會在星期日進行投票或舉行選舉。」

接著她拿出了一張美元紙鈔，唸出了上面印著的文字：「我們信仰上帝(In God We Trust)。」接者她又強調上帝的重要性。她說：「美國參議院會議廳的石頭上刻著『我們信仰上帝』。在人們見證之下你宣誓時，最後一句話你會說『願上帝幫助你』。《出埃及記》第20章18節，上帝說，『紀念安息日，守為聖日』。這就是我對舒默參議員的回應。」

海德-史密斯上述一番話隨後在社群媒體上引發熱議。有人指出她所說的「紀念安息日，守為聖日」實際上出自 《出埃及記》第20章8節，還有人說，猶太教徒的安息日是星期六，也應該被關注。

根據《聖經․舊約》記載：上帝用六天創造了天地萬物，第七天休息。大部分基督徒的安息日是星期日。猶太教徒的安息日是星期六，在這一天禮拜上帝，不必工作。