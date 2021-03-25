比基尼不小心鬆開！24歲辣妹被罵「就是愛露」　被男友活活打死

▲女不小心走光卻被男友打死。（圖／翻攝自Facebook／Ana Paula Coutinho）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名24歲辣妹與男友參加泳池派對時，身上比基尼不小心鬆開，害她當眾走光，沒想到男朋友竟然認為她是故意愛露，開始瘋狂毆打她，後來還被綁到車上載走，親友接到通知抵達醫院時發現她已經身亡。

男子尼古拉斯(Nikolas Iori Maichon)被控18日在聖保羅市所舉辦的泳池派對中，活活打死24歲女友安娜(Ana Paula Coutinho)，當時他因為生氣女友「故意露胸部」給大家看，把人揍到半死後欺騙朋友，安娜不小心溺水要帶去醫院為由提早離開現場。

有目擊者表示，他看到尼古拉斯和安娜一起下車並走進家中，判斷當時安娜還活著。家屬表示，他們接到尼古拉斯電話，通知安娜在派對上溺水，人被救醒帶回家後卻突然吐血，所以他們很擔心趕到醫院，卻發現尼古拉斯把人丟在醫院就逃走。

醫生判斷安娜死因為頭部受到傷害，引發家屬懷疑，後來才得知尼古拉斯曾在派對上施暴。警方目前已對凶嫌發出通緝令，並發現他去年12月因為網路詐欺行為就已被通緝，死者妹妹表示，尼古拉斯以前就常家暴，但死者都一再原諒，痛罵他是恐怖的怪物。

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