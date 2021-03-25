超過3000萬確診！　美加速最低16歲就可施打疫苗

▲新冠疫苗在全美各地發放施打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國疫情確診人數24日突破3000萬，死亡人數也逾54萬人，居世界第一。美國各州目前透過降低年齡限制來加速疫苗接種，望能盡快控制疫情、降低傷害。

衛生當局正加緊疫苗發放及施打，希望降低疫情擴散機率和防止死亡人數繼續攀升。少數州政府卻在關鍵時刻無視衛生部及專家建議，取消口罩及居家隔離政策，導致疫情擴散，50州中仍有30州確診人數呈現上升趨勢。

過去兩周內，許多州都嘗試降低新冠疫苗接種年齡，望能讓更多人受到保護。美國阿拉斯加州3月初開放16歲以上民眾施打疫苗，為全美第一，現已有高達31.5%居民接種至少一劑新冠疫苗。亞利桑那州也於24日起，在南部三個人口較密集縣市，降低接種年齡至16歲，大多地區仍維持55歲以上。紐約州也在22日加入佛羅里達州等，開始為50歲以上民眾施打疫苗。

據《路透社》統計，將近1/4美國民眾現已接種至少1劑新冠疫苗，也有約13%民眾完成所有疫苗程序。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，目前全球心冠肺炎確診人數已超過1.25億，感染死亡總人數也到達274萬。緊接美國為巴西的1222萬、印度1773萬、俄羅斯與法國也正邁向500萬門檻，全球影響力之大無法想像。