印度現雙重突變病毒　暫緩出口AZ疫苗供國內所需

▲印度製造的阿斯特捷利康新冠疫苗運抵非洲肯亞。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

印度疫情升溫，單日新增近5萬例確診，同時發現雙重突變的新變種病毒，聯合國兒童基金會今天說，印度3、4月可能延後供應印度血清研究所（SII）生產的AZ疫苗，供國內所需。

在疫苗全球取得機制（COVAX）擔起採購和配送重任的聯合國兒童基金會（UNICEF）在電郵中表示：「據我們了解，印度血清研究所進一步生產的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗在取得出口許可證方面遭遇挫折，原定3、4月向參與COVAX的低收入經濟體交付疫苗的時間點恐將延後。」

「COVAX正在與印度政府協商，以確保能儘快出貨。」

路透社昨天報導，由於疫情升溫，印度已暫時擱置全球最大疫苗生產商印度血清研究所生產的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗所有主要出口，以因應國內需求。

聯合國兒童基金會還說，COVAX參與國也被告知韓國生產的AZ疫苗3月供應量也低於預期。

印度衛生官員說，國內發現一種棘手的新變種病毒株，且為雙重突變，同時還有來自英國、南非和巴西的變種病毒，在印度單日新增確診數與染疫死亡數屢創新高之際，令人更加擔心印度疫情發展。

自去年9月以來，印度確診病例直線下滑，民眾生活也逐漸恢復正常，然而疫情自上個月開始升溫，過去24小時新增超過4.7萬人確診、275人病故，創下4個多月來單日最高死亡人數。

細胞及分子生物學中心（Centre for Cellular and Molecular Biology）主任米西拉（Rakesh Mishra ）說，印度發現的新變種病毒棘狀蛋白有兩個突變。

他補充說，這些基因突變可能令人擔憂，因為它們可能幫助病毒更容易傳播並躲避免疫系統，但衛生官員和專家也說，不要將這種病毒與印度確診病例激增混為一談。

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