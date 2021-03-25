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留言勸鄰「降低啪啪聲」！獲贈星巴克禮物卡　網讚：交朋友啦

▲▼鄰居,床戰,星巴克禮物卡,Victoria Huneidi。（圖／翻攝自TikTok／@victoriahuneidi29）

▲維多莉亞寫紙條和鄰居溝通。（圖／翻攝自TikTok／@victoriahuneidi29）

記者陳怡靜／綜合報導

美國女子維多莉亞（Victoria Huneidi）控訴，她的鄰居連續4個晚上都在進行「激烈床戰」，呻吟聲伴隨著撞擊聲，吵得她難以入眠，她忍不住寫紙條跟鄰居反應，沒想到對方誠意滿點，不只寫紙條致歉，還附上價值1400元的「小禮物」，網友們紛紛讚爆，「鄰居太棒！可以交朋友啦！」

維多莉亞在抖音平台上發布一段影片，由於鄰居連續4天的激戰聲，讓她徹夜難眠，決定寫紙條和對方溝通，「如果你們能夠將床和牆壁分開，我會很感謝你們的，這幾天我實在被這些噪音吵得無法睡覺，感謝幫忙，你的鄰居留。」為了讓鄰居能理解，維多莉亞也在不忘註明，「噪音包含呻吟聲和床撞擊牆壁的聲音。」

隔日下午維多莉亞遛狗回家後，發現門口地上留了一張卡片，是鄰居的回信，對方很有誠意向她道歉，「非常抱歉造成您的不便，我之後會好好控管音量，謝謝你的體諒。」對方還幽默的在寄件欄寫下「吵鬧的鄰居」，收件者欄則是「想睡覺的鄰居」。更讓維多莉亞驚喜的是，鄰居竟然附上一張價值50美元（約台幣1400元）的星巴克禮物卡當作補償。

▲▼鄰居,床戰,星巴克禮物卡,Victoria Huneidi。（圖／翻攝自TikTok／@victoriahuneidi29）

▲鄰居寫卡片道歉，還不忘付上星巴克禮物卡補償。（圖／翻攝自TikTok／@victoriahuneidi29）

貼文一出，網友們紛紛留言轉發，對於鄰居的處理態度給予高度讚賞，「太可愛了」、「這是一篇充滿正能量的貼文」、「你的鄰居是好人」、「感覺可以當朋友了」、「能夠有友善的鄰居好棒」。該篇貼文發布4天，已經吸引26萬人次觀看、將近4萬人按讚。

@victoriahuneidi29

ik it’s spelled noise it was too early ##fyp ##starbucks ##OverShareInYourUnderwear

♬ Gypsy Woman (She's Homeless) - Basement Boy Strip To The Bone Mix - Crystal Waters
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