長榮貨輪擱淺！百艘貨船堵蘇伊士運河　外媒曝解方

▲長榮海運超大貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

長榮海運貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日擱淺在蘇伊士運河，迄今時隔超過40小時仍受困原地，造成雙向水上交通堵塞。國際航運經紀公司Braemar Shipping Services 透露，如果拖船無法拯救長賜號，可能就必須先出動起重船將船上貨櫃卸貨，以減輕輪船負重，但過程還是必須花費數天甚至是數周的時間。

根據《衛報》24日報導，蘇伊士運河是亞歐貿易的關鍵，據統計，在2019年每天平均會有50艘貨輪通過，佔世界集裝箱船運輸量的近三分之一，如今因為長賜號擱淺的緣故，有大約有30艘船隻被迫停滯在運河中間，還有約40艘船隻在靠近地中海的賽德港附近待命，另外還有約30艘在另一側的紅海上等待。

▲長賜號擱淺造成蘇伊士運河雙向大堵塞。（圖／翻攝自船運監測網站VesselFinder）

世界最大的國際航運協會「波羅的海國際航運公會」分析師彼得·桑德（Peter Sand）表示，即使長賜號得到解脫，還要考慮到各船隻爭相想要彌補這幾天所浪費的時間成本。

金融風險評估公司路孚特（Refinitiv）也指出，預計船隻堵塞的問題要另外再花費數天甚至是數周的時間解決，這將對全球市場產生一連串的連鎖反應，目前可確認已有27艘載有共190萬噸的石油的貨輪在蘇伊士運河兩側受到影響。

據悉，長賜號身長400公尺、寬59公尺、排水量達22萬噸，是由日本正榮汽船公司所擁有，並由長榮海運租借使用，可裝載約2萬個貨櫃，是全球最大規模的運輸貨輪。

《路透社》表示，長賜號可能已經為船體及機械故障因素投保1億至1.4億美元（約台幣28億至40億元），日本正榮汽船公司及其保險公司可能會收到來自蘇伊士運河管理局（SCA）的索賠，以及其他通行受到干擾的船舶的收入損失。