惡男鏡頭前砍死舅舅再殺母　母同事視訊意外目睹恐怖過程

Update: Authorities say the female victim was on a Zoom call with someone when the attack started. The virtual witness called 911https://t.co/aBX84ESu4a — KTLA (@KTLA) March 23, 2021

記者李振慧／綜合報導

加州一名女子與同事視訊時，沒想到兒子竟然在她身後殺人，哥哥殘忍遭到殺害後自己也被奪命，恐怖過程全被一起參加Zoom視訊通話的女同事目睹，飽受驚嚇的對方立即報警。

32歲男子科頓(Robert Cotton)被控奪走67歲母親布朗(Carol Brown)，與69歲叔叔普雷斯頓(Jenneth Preston)2條人命。洛杉磯郡警方發言人霍爾(Barry Hall)表示，警方22日下午2時45分接到報案電話，在帕薩迪納(Pasadena)大學任職的布朗，與同事視訊時，對方意外發現她身後有一名男子被拖走，擔心可能是綁架事件立刻報警，然而員警前往現場發現是殺人事件。

霍爾表示，同事後來也目睹布朗遭到攻擊，幸好殘忍過程在線上直播時沒有被學生看到，2名死者都是死於刀傷，在進行調查時，科頓假裝剛好開車返回家中，然而詭計後來仍被識破，目前依2項謀殺罪名被拘捕，本案預計於本周開庭，警方尚未對外公布他的殺人動機。

▼同事視訊時意外目睹命案。（圖／示意圖／達志影像）

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