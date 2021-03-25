維吉尼亞正式廢除死刑！　美國南方第一州

▲維吉尼亞州州長諾森。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

美國維吉尼亞州州長諾森（Ralph Northam）24日簽署廢除死刑法案，維吉尼亞州成為美國第23個，也是南方第1個廢死州。諾森直言，「簽署新法案是正確的做法。」

維吉尼亞州參眾議會在2月通過廢除死刑法案，諾森24日參觀維吉尼亞州葛林斯威爾懲戒所（Greensville Correctional Center）的行刑室，隨後簽署法案。諾森表示，站在這裡讓他很有感觸，「對我來說，簽署新法案是正確的做法。」

該行刑室自1991年開放以來，共有102個人在此被處決。諾森也說，「如果我們不能確定自己百分之百正確，加上每個人的這不一定適用在每個人身上，因此我們不能對他人做出終極的懲罰。」

▲諾森直言，「簽署新法案是正確的做法。」（圖／路透）

美國死刑資訊中心（Death Penalty Information Center,DPIC）資料指出，維吉尼亞州從殖民地時期至今400多年來，已經處決超過1400名死刑犯，數量眾多、僅次於德州，而維州最近一次執行死刑是在2017年。

對此，支持死刑的共和黨人弗吉尼亞（Virginia Del. Jason Miyares）直言，對新法律表示失望，「這將會使得維吉尼亞州治安大幅下降。」死刑中心執行主任羅伯特也說，維州廢死也等於標示著南方州廢死的起點。