長榮貨輪「救援暫停」…歐媒：時間點不妙！　百艘船堵蘇伊士運河

▲長榮海運超大貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

長榮海運超大貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺，儘管已出動拖船和挖土機搶救，但至今運河仍未暢通，甚至傳出救援行動暫停。這條佔全球貿易總量12％的運河中斷後，全球油價股價大漲，歐洲專家更指出，這次堵塞發生的時間點真的不妙。

根據《彭博》（Bloomberg）報導，埃及蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）向船運代理公司Inchcape表示，目前對長賜號的救援行動將暫停至當地時間25日上午，不過挖泥船仍在試圖將淤泥清除，另一個菁英救援小組預計25日抵達擱淺處。

▲蘇伊士運河完全堵塞。（圖／達志影像／美聯社）



全球貿易物流情報供應商JOC Group歐洲主編諾爾（Greg Knowler）表示，「蘇伊士運河在一個毫無幫助的時刻堵塞，即使只延遲兩天，也會加速供應鏈中斷，減緩向英國和歐洲各國企業交付貨物的速度。」

隨著全球貿易擴張，大型貨輪的規模在過去10年幾乎翻倍，儘管蘇伊士運河已經在過去幾年拓寬加深，但若要救援受困船隻則需要耗費大量電力、人力。救援人員必須先移除壓艙水、燃料讓船隻重量變輕；目前蘇伊士運河管理局尚未對外發表評論。

根據統計，在24日共有185艘船等待通過蘇伊士運河，其中包含小型和大型貨輪，還有石油、化學品運輸船。隨著貨輪規模越來越大，全球各大運河越來越擁擠，這類的狀況可能越來越普遍；據了解，長賜號的船員目前一切平安，也沒有任何受傷或污染的情況發生。

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