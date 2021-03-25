長榮貨輪還在原地　受困前軌跡竟「有如巨鵰」…全球網友笑了

▲ 長賜號在紅海的航行軌跡竟有如陰莖。（圖／翻攝自vesselfinder）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺，使雙向水上交通堵塞，影響全球10%貿易活動，據報救援仍需數天至數週時間。就在網友關注擱淺原因之際，意外發現長賜號受困前，在紅海的航行軌跡竟畫出巨鵰形狀，在推特上引起熱議。

根據海上交通網站Vessel Finder，長賜號進入蘇伊士運河前，在紅海的航線繪製出類似陰莖、睪丸與巨大的臀部形狀，不久後就打橫受困在水路上，在推特上引起網友瘋傳，但也傳出造假疑慮。

該網站一名發言人向媒體堅稱，網站上的資訊「絕對沒有陰謀或數據造假的空間。」假訊息研究者斯科特雷爾頓（John Scott-Railton）也對此發推文指出，「這是真的，但運氣很糟。」

▲ 全球都在等待長賜號脫困。（圖／達志影像／美聯社）

長賜號長度達4個足球場，國際標準時間23日上午疑似遭強風吹離航道而擱淺，截至25日凌晨仍困在原地，一度導致上百艘船隻動彈不得，已為國際油價帶來震盪。斯科特雷爾頓也提到，長賜號以一種「最尷尬的方式」被卡住。

根據即時地圖，長賜號周圍有多艘小型拖船。先前曝光的現場照片也可看出，當局出動挖土機將長賜號船首周圍的土壤挖開，以加快救援速度。但因長賜號體積過大，荷蘭疏浚公司Boskalis研判，此次事故恐將耗費數天至數週才能完全排除。

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