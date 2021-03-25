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長榮貨輪「地面視角」救援影片曝！　挖土機、拖船待命蘇伊士運河

▲▼長榮貨輪擱淺蘇伊士運河。（圖／路透）

▲長榮貨輪擱淺蘇伊士運河。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

長榮超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日因意外擱淺卡在蘇伊士運河，導致後方交通全面阻塞，雙向通道都「大排長榮」，場面十分荒唐，也讓後方船長們超崩潰。儘管當局已經派出拖船進行救援，但因長賜號體積過大，根據荷蘭疏浚公司Boskalis研判，此次事故恐將耗費數天至數周才能完全排除。

▲▼ 長榮貨輪卡蘇伊士運河，救援最新影片曝光。（圖／翻攝自推特／@cornholio74）

▲長榮貨輪卡蘇伊士運河，救援最新影片曝光。（圖／翻攝自推特／@cornholio74）

▲▼ 長榮貨輪卡蘇伊士運河，救援最新影片曝光。（圖／翻攝自推特／@cornholio74）

這艘長400公尺、寬59公尺的20萬噸級貨櫃輪長賜號23日下午疑似因遭強風吹離航道，擱淺在連通歐亞大陸的蘇伊士運河，超過百艘的貨輪與油輪被迫卡在這裡動彈不得。如今埃及網友在推特上曝光岸邊的最新畫面，只見影片中的挖土機還有多艘拖船都在長賜號旁待命，就連當地官員也駐守在側，隨時進行調度。

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