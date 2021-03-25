《紐時》爆北韓石油黑幕！竟扯出台灣船公司　涉助「非法駁油」

▲美媒爆料，北韓利用外國油輪非法進口石油。（示意圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

美國《紐約時報》於22日刊出獨家報導稱，北韓（朝鮮）遭聯合國安理會制裁後仍不斷透過秘密交易，從海外非法進口石油，其中新加坡石油貿易商「永順集團」（Winson Group）正是背後的供應商，且台灣分支「永順船舶股份有限公司」也涉及在整個非法進口鏈中提供重要協助。

《紐時》報導指出，經過記者與調查小組6個月的調查，成功追蹤到部分參與其中的油輪，更揭發了背後的「黑暗企業網絡」。報導指出，聯合國多次捕捉到一艘名為「鑽石8號」（Diamond 8）的油輪非法前往北韓，而永順集團則透過其台灣分支「永順船舶」的2艘輪船「Ever Grandeur」與「Superstar」向鑽石8號接駁油品。

調查組將船隻與衛星影像作比對，追蹤到「鑽石8號」在2020年曾2次非法航抵北韓，2月在台灣附近向Ever Grandeur取得石油後直接運往北韓，5月則先從台灣海岸出發，駁油船舶Superstar則緊跟在後，兩艘船向北航行至國際水域，隨後鑽石8號的傳輸訊號消失了8天，最後又在北韓的港口發現它的蹤跡，航程結束後又回到台灣附近與Superstar匯合，以獲取更多石油。

《紐時》實地走訪地點設於高雄的永順船舶，但公司高層Chien Yuan Ju表示，永順與控管駁油船隻的公司「Glory Sparkling」並無關聯，但就在記者提問之後，原本地址與永順船舶位於同棟大樓的Glory Sparkling卻突然更改了公司地址，且網站中登記的員工也任職於永順船舶，高層更與永順集團創辦人董欣躍（Tony Tung）有關。

聯合國報告顯示，鑽石8號自2019年以來去過北韓至少4次，而記者查出該船2016年以前屬於永順船舶，2016到2018年間的所屬公司也與永順有關，之後則被賣出，目前鑽石8號的註冊船主為一名印尼水手，但他說自己買不起要價140萬美元的昂貴輪船。

記者根據英國皇家三軍聯合研究所（RUSI）與美國智庫「高級國防研究中心」（C4ADS）的報告查出，當時鑽石8號的賣家是一名香港商人的千金，而這名香港商人與印尼水手先前工作的油輪船主都和永順集團的董欣躍有關， 3人都是中國福建省沿海村莊西岑（Xicen）社區協會的成員，以及同一所中學校友會成員。

對此，永順集團執行董事Crystal Tung則強調，永順並未做出任何違反國際制裁的行動，這些指控對公司來說是不公平的，已經聘請美國律師提供獨立的法律報告，以處理所有相關指控，應該很快就能取得初步文件。

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