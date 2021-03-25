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對抗北京挑戰　美歐宣布重啟中國議題對話機制

文／中央社

美國國務卿布林肯24日嚴厲抨擊中國，指中國脅迫行徑威脅集體安全，並與歐洲聯盟宣布除重新啟動關於中國議題的雙邊對話機制，也達成共識與中國關係除了合作還包括對抗。

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯。（圖／路透）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本週訪問布魯塞爾，24日在北大西洋公約組織（NATO）演說時嚴詞批評中國，表示「中國的脅迫行徑威脅我們的集體安全和繁榮，而且中國正積極致力削弱國際體系的規則，以及我們與盟邦共有的價值觀念」，呼籲盟友採取團結一致的立場。

稍晚布林肯轉往與歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）會面。范德賴恩會中表達歐美結盟的重要性，說美國是歐盟的重要合作夥伴，希望打造一個新的歐美應對全球議程，一起應對挑戰並掌握新機會。

布林肯則重申歐盟是對抗疫情、應對伊朗、俄羅斯和中國等全球挑戰的最重要合作夥伴之一。

波瑞爾與布林肯會面後，歐盟及美國所發布聯合新聞稿也提到中國，雙方同意重新啟動關於中國的雙邊對話機制，作為討論相關挑戰和機遇的論壇。另歐盟及美國達成共識，與中國的關係是多面向的，除了合作，也包括制度的對抗。

此外，歐美合作強調保護人權及遵守國際法，為印太地區穩定與繁榮提供支持。歐美將促進自由和開放的海上路線和供應鏈，並期待與理念相近的夥伴深化關係。

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