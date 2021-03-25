「真人娜美」空姐KTV喝醉路倒！超羞趴姿被帶走　警驚逮「撿屍」

▲空姐發發分享糗事，路倒被警察懷疑撿屍。（圖／翻攝piglettickle IG）



網搜小組／許力方報導

有「真人版娜美」封號的超辣空姐發發，不僅擁有絕世氣質美顏，身材更是完美比例，精緻的臉蛋也曾被網友說像是明日花綺羅，她24日發文分享，前一晚去錢櫃KTV狂歡，沒想到不勝酒力，竟穿著小洋裝直接路邊躺地睡，姿勢千奇百怪，男友出動救援，結果碰上警察訊問「懷疑撿屍」，讓她清醒後忍不住笑歪腰，甜蜜稱讚男友。

發發24日上午透過Instagram發文，曝光了3張男友拍的「路倒」慘照，只見她一身白色蛋糕裙小洋裝，配上黑色長靴，卻不顧一切從錢櫃大廳直接屈膝趴睡在階上，之後又一路側躺、坐趴，在人行道上昏迷不醒人事。她笑稱自己是「名副其實的在地亡霉」，喝醉就各種路邊睡，大讚男友的貼心與幫忙「還好我有李勾勾」。

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▲發發在KTV喝醉路倒，超羞趴姿被帶走。（圖／翻攝piglettickle IG，下同）



原來發發當晚去錢櫃狂歡，結果喝醉了睡在路邊，男友趕緊跑來救援，卻遇到警察來問話，懷疑他要撿屍倒地的發發，男友靈機一動，當場打開手機給警察看，證明兩人真的是情侶，躺在地上的正是女友，之後一路照顧、把人背上樓，安全返家。事後她得知過程直接笑哭，大呼「怎麼那麼幽默」。

文章引發超過4000人按讚，粉絲也爆笑留言「喝醉不忘拍穿搭」、「下次拍OOTD可以這樣拍」、「哈哈哈也太可愛了吧」、「李勾勾通通拍起來也太壞XD」，發發可愛的睡姿也讓大家驚嘆「好狂」、「喝瞎妹」、「也太醉」、「整個當自己家」。她也搞笑回應說，「叫我小醉蝦」、「哈哈哈用盡生命在分享穿搭，喝醉的OOTD特別受歡迎。」

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