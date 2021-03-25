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股市小白早餐投資法每天花30分鐘　三年創下六百倍收益

▲▼ 股市,股票,投資,台股,看盤,財經。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲作者遊牧民分享自己如何透過每天擠出三十分鐘做股票短線投資，在三年內創下600倍的收益。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蒲世芸／綜合報導

魯蛇脫魯成為人生勝利組究竟是不是神話？韓國作家遊牧民沒有富爸爸，國考N年考不上，三十幾歲才開始有一份正式的工作。曾經是個股市小白，窮到住不起有廁所的套房，異想天開想要一夜致富，存下打工薪資進場炒股，沒想到卻是每次買每次賠，只能黯然出場。想要結婚時才發現一個致命的問題，就是現在的自己連租個像樣房子的錢都沒有！朋友介紹下遇到了一位大神，手把手帶他進入這看似眼花撩亂的股票世界，其實是有規則可循。讓這個中年魯蛇大叔三年內創下600倍收益，成功脫魯成為有車有房的人生勝利組。

文／遊牧民《社畜的財務自由計畫：最強脫魯傳說！早餐投資法，每天30分鐘，3年賺30億》

上班族每天擠出三十分鐘做短線投資，就能賺到錢

如果巴菲特做亞洲股市，他也會靠短打致富？

越是不會投資的人，股票帳戶裡的股票種類越多，而且持有很久，通常他們的理由都是「這支是好股票所以才買」。然後開始說著從信任的人身上獲得的那些情報，然而大家都知道的好情報就是壞情報。美國最具代表性的投資人華倫．巴菲特，所有股票投資人一定都認識，他所主打的就是價值投資。但是如果巴菲特是韓國人或是日本人的話會怎樣？他就是個無知的人。

你問為什麼？美國這個國家，市場從開市以來，除了2008年雷曼兄弟一事以外，股價從來沒有掉過。不管你買什麼股票，都可以透過長線投資，賺取數十倍到數百倍的報酬。這種變動性非常不利於散戶，浮動的股價中，跌了再買入來稀釋股價，再跌就再買更多繼續稀釋，然後等待著股價反彈。法人、外資被套牢的時候，因為資金充足，大不了再買進股票或繼續撐著。但是散戶們沒有資金，我們的子彈有極限，如果連用來稀釋股價的錢都一起下跌，就會因為支撐不過長時間的跌幅，因而招致虧損。

當然也有人撐了很久，最後找回報酬、本金，或僅止於稍微虧損。

▲小資族，存錢，儲蓄，理財。（圖／pixabay）

▲《社畜的財務自由計畫》認為散戶不同於法人和外資，應該要儘早從「長線投資與價值投資才是優良投資方式」的誤解中擺脫。（圖／pixabay）

「股市只要能撐下去就能賺到錢。」

這種心態是法人與外資應有的心態，散戶如果有這個心態就完蛋了。什麼是完蛋？就是報酬率比銀行的利息還不如。你以為沒有虧錢就不是虧損了嗎？

如果想要擺脫呆薪狀況、財務自由，最少每個月都要透過股票賺到跟自己薪水等值的金額。如果你想從薪資中完全財務自由，每個月必須要能賺到1,000萬元（約新台幣25萬元）的資本所得，你想透過價值投資或長期投資來達成這件事？根本不可能。你的錢不像法人、外資、企業老闆一樣多，更何況法人其實也做短線操作，但是散戶卻要長線投資？這只是在說明「我不會投資」而已。

想在股市賺到錢，你要買「容易賣的股票」

股市的本質是「sell」

假設我們持有1億元價值的A股票，隨著股價上漲雖然想出售，但是卻都沒有人委買，就算現在的股價已經+10%，如果在委賣上填上1億元，應該也會不斷下滑到跌停。這麼做不行，那樣做也不行，結果沒能在理想的時間賣到理想的金額，最後以虧損結尾，這是很常見的案例。

俗話說「玉不琢，不成器」。不管股票再怎麼漲，如果獲利無法實現的話就沒有任何用處。所以為了獲利，不要去買好的股票，而是要去買「好賣的股票」。嘴上回答「股票的核心是sell！」，但是戶頭裡卻有五到十支股票的人，就是一個什麼都還不懂的股票新手。不管你再怎麼說自己是長線投資，你的帳戶裡還是充滿了「大雜燴」，這樣的人是無法成為價值投資人的。不管你是不是專職投資人，如果你賺的比你上班還少，每天過得心驚膽顫，就不能成為專職投資人。

▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pixabay）

▲想在股市賺到錢，作者鼓勵大家要買「容易賣的股票」。（圖／pixabay）

作者也歸納出想成為脫魯傳說，可以參考這樣的原則！

股海脫魯守則1：不要長線投資！

大部分上班族手邊都沒有閒錢，所以即使想做長線的價值投資，一旦需要急用資金時，往往抱不下去而賣出，就算正好遇到股票行情大跌，也只能咬牙出售。

股海脫魯守則2：找出五天內就能一決勝負的股票！

散戶應該找對標的，用短進短出的方式來投資股票。千萬別妄想買在最低點、賣在最高點，而是要有效率的運用不多的資金，就像鬧區平價餐廳拚翻桌率一樣，用最快的速度買進賣出，才能更快速的累積資產。

股海脫魯守則3：每天用早餐的30分鐘就能做！

每天最需要集中精神看盤的時間，就是開盤後交易最熱絡的一小時，也就是九點到十點，最少也要到九點半為止，確保每天有30分鐘能集中精神在股票上。只要創造出能夠集中精神的環境，上班族也能達到不輸給專職投資人的投資效率。

股海脫魯守則4：會找上散戶的情報都是垃圾！

上班族有辦法獲得的情報，大部分都屬於「很多人都已經知道的情報」，所以才會發生一買就跌，一賣就漲的情況。不要再打聽小道消息了，上班族散戶必須學會從成交量、線圖等資訊中找出好的買點，這樣才能夠真正賺到錢。

股海脫魯守則5：大家都知道的好消息就是壞消息；大家都知道的壞消息就是好消息！

股票是活的心理遊戲，如果被刻板觀念綁架的話，就很難透過股票來賺到錢，必須在所有人都說Yes的時候說No，具有不一樣的觀點才能賺到錢。

▲▼ 。（圖／記者蒲世芸攝）

★本圖文經樂金文化授權，摘自《社畜的財務自由計畫：最強脫魯傳說！早餐投資法，每天30分鐘，3年賺30億》

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