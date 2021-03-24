女大生搬進宿舍　室友竟和她「長得一模一樣」…生日神秘只差一天

▲英國女大生遇見和自己長得一模一樣的室友。（圖／翻攝自IG、TikTok／@amyharrietx）



記者王致凱／綜合報導

是失散多年的雙胞胎嗎？英國女大生哈里特（Amy Harriet）最近在社群網站上分享自己的經歷。她剛搬進宿舍時，發現室友竟然和自己長的一模一樣，且2人的生日竟然只差1天，引發網友熱議。

英國《鏡報》（The Mirror）報導，哈里特近日在社群網站上貼出一段影片，講述自己一件曾經發生過「聽起來不可思議，但100％正確」的故事。她貼出與大學室友的合照說，在大學宿舍遇見了和自己長的一模一樣的人，「想像一下我們第一次見面，我們兩個會有什麼樣的反應」。

許多網友看了照片後，也認為兩人長的實在太像，甚至有網友懷疑真的是失散多年的雙胞胎，而生日之所以會相差一天，是因為出生時剛好跨過午夜。另外也有網友想起90年代由琳賽•蘿涵（Lindsay Lohan）主演的經典電影《天生一對》，電影描述一對雙胞胎在出生時因父母離異而分開，卻在夏令營中意外見面，

不過，哈里特在接受鏡報採訪時表示，雖然她們沒有去做DNA鑑定，但她和室友絕對不是雙胞胎。她說，「當然了，我們看起來很像，但我從來不認為我們是雙胞胎。」她還說，她們並不打算去做DNA鑑定。