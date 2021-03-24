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H＆M抵制「新疆棉」激怒中國網友！　瑞典總部回應了

▲H&M 。（圖／達志影像／美聯社）

▲H&M因為抵制新疆棉花等產品，遭到中國網友強烈抵制。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

瑞典快時尚品牌H&M聲明，抵制新疆棉花等產品，引發中國網友的不滿，合作的代言藝人宋茜、黃軒等人也宣布，終止與 H&M的合作，並發表聲明，堅決反對以任何形式企圖對國家及人權進行抹黑造謠的行為。對此， H&M瑞典總部也做出了回應。

H&M聲明抵制新疆產品指出， H&M集團對來自民間社會組織的報告和媒體的報導深表關注，其中包括對新疆少數民族強迫勞動和宗教歧視的指控。H&M集團強調，「我們不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品／原材料」。

▲宋茜罕曬素顏床照。（圖／翻攝自微博）

▲宋茜等藝人發聲明表示，終止與H&M合作。（圖／翻攝自微博）

H&M 的這份聲明，在社群媒體上引發中國網友強烈不滿，不少網友憤怒地表示，「一邊抵制新疆產品，一邊又想賺中國人的錢？痴心妄想！」。還有網友表示，「再也不買H&M」。

大陸媒體《環球網》致電 詢問H&M集團瑞典總部，集團媒體事務部門表示，無法在電話中作出回應，將在查看郵件後回覆。《環球網》記者稱已發送郵件詢問，但截至發稿尚未收到回覆。


H&M中國則發表聲明如下：

尊敬的顧客，H&M集團一貫秉持公開透明的原則管理我們的全球供應鏈，確保全球範圍內的供應商遵守我們的可持續發展承諾如《經合組織負責任的商業行為準則》(OECD Guidelines for Responsible Business Conduct)，並不代表任何政治立場。

H&M集團通過全球認證的第三方來採購更可持續的棉花，目的是支持世界各地的棉農採取更可持續的種植方式來種植棉花。H&M集團並不直接從任何供應商處採購棉花。H&M 集團一如既往地尊重中國消費者，我們致力於在中國的長期投入與發展，目前在中國與超過350家生產廠商合作，為中國及全球消費者提供符合可持續發展原則的服飾產品。

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關鍵字：

H＆M瑞典新疆棉花

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