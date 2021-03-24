獨／高市府高官滿身酒味騎機車！監察院認證拒測動機　懲處出爐

▲監察院報告意外揭露高雄市副秘書長王啟川拒酒測 。（圖／翻攝高雄市政府官網）

地方中心／高雄報導

高雄市政府副秘書長王啟川遭到監察院以違反公務員形象記過兩次！2020年8月7日王啟川晚間用餐返家途中，拒絕接受交通勤務警察實施酒精濃度測試檢定，違反「道路交通管理處罰條例」第35條規定，有損公務員形象，核予記過2次處分。而監察院的調查報告當中也提到拒測原因：「酒精濃度一旦達法定標準，後續送法院裁決，必增媒體曝光及傷害該府形象風險為由，拒絕酒測」。

監察院本月16日在網路公告這項調查報告，其中談到王啟川自述在2020年8月7日跟家人以及父親一起慶祝父親節，席間有喝了「少數紅酒」，就在離開的時候，他先請老婆開車送父親回家，而他自己騎老婆的機車離開，就在高雄市鳳山區瑞興路與博愛路249巷口時，員警看他紅燈右轉，所以將他攔下，警方盤查過程中，聞到王啟川身上散發酒味，員警詢問是否有飲酒上路情事，王啟川坦承因父親節聚餐有飲用少量紅酒，又因餐廳離家不遠，而騎車返家，故希望員警不要酒測，不過員警還是依照程序，告訴他如果不酒測，將視同「拒測」。

▲ 監察院報告意外揭露高雄市副秘書長王啟川拒酒測 。（圖／翻攝監察院官網）

監察院在2020年11月9日找王啟川詢問，調查報告說明王啟川拒絕酒測原因：「以酒精濃度一旦達法定標準，後續送法院裁決，必增媒體曝光及傷害該府形象風險為由，拒絕酒測，顯有故意規避責任之嫌，難辭其咎」。監察院審酌王啟川係屬初犯且非大量蓄意飲酒，案發後除立即通報機關並自請處分，深表悔意外，並已繳納罰鍰及駕駛執照，而且高雄市政府也依行政院頒布之「公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則」核予記過2次之懲處，並依銓敘部所訂之考績建議考列丙等事由，核定其109年度考績為「丙等」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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