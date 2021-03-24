台中苗栗4／6起民生用水分區供應！多久前該儲水？...7大須知一次看

▲苗栗、台中從4月6日起分區供水，屆時民眾應提早於停水前6小時完成儲水。（示意圖／記者許力方攝）
文／中央社
水情吃緊，經濟部長王美花今天宣布，苗栗、台中從4月6日起調整水情燈號為紅燈，啟動「供5停2」分區供水。屆時民眾應提早於停水前6小時完成儲水，復水後如發現給水有混濁、異色及異味等現象時，請勿使用。
多久前該開始儲水？
1.提早在停水前6小時完成儲水。請提早儲水，以避免集中大量儲水造成管線末端用戶無水可用
2.儲水時應加蓋，且不要超過3天，以免孳生細菌。
3.民眾用容器貯存用水，應每週清洗一次，以避免病媒蚊孳生。
★停水期間
抽水馬達記得關
關閉抽水馬達，避免馬達空轉損壞甚至引發火災。如果馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。
如果家中進水口低於地面
建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
注意水龍頭外接橡皮管
注意水龍頭外接橡皮管水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。
注意飲水衛生
停水期間應特別注意飲水衛生，務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水。
不能省略洗手
衛生署疾病管制局提供「三桶水」的口訣：
●第一桶裝清水，洗淨雙手塵土。
●第二桶裝消毒水（倒入稀釋的含氯漂白水），雙手在消毒水中揉搓手背及手指各約五次。
●第三桶裝清水，可洗淨雙手殘留漂白水。
利用酒精性乾洗手液來洗手，可以降低細菌類致病原感染風險；洗手剩下的水，仍可以再利用，例如澆花及沖洗馬桶等。
▲洗手剩下的水，仍可以再利用，例如澆花及沖洗馬桶等。（示意圖／記者黃孟珍攝）
★復水後
1.剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。
2.管線末端或高地區用戶需延後3~6小時復水，部分地須會因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。
3.恢復供水後如仍無（缺）水時，要通知水公司，以利派員了解。
4.復水後，如發現給水有混濁、異色及異味等現象時，請勿使用，並立即通報當地自來水事業單位處理。
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