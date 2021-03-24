狠師體罰拿「藥水澆淋」9歲男童　下體長滿水泡！全身灼燒脫皮

記者張寧倢／編譯

泰國一所寄宿學校傳出恐怖體罰，一名就讀小學2年級的男童因為拒絕運動，便遭到班導師以刺激性藥水「澆淋全身」，而且一次就倒完6罐，導致男童身上出現大量水泡，尤其是在生殖器附近等淋巴密集處灼燒程度更加嚴重，事發後老師竟不讓他就醫，直到男童的哥哥、姐姐打電話向母親求救，整起事件才因此曝光。

根據泰國《Thairath》報導，南部甲米府考帕農縣（Khao Phanom）一所寄宿學校被媒體爆料，一名9歲男童21日因為拒絕運動，便遭班導師拿6罐抗癬症的刺激性藥水傾倒在身上，據了解，這種藥物具有脫水作用，若大量塗抹在皮膚上，可能會引起灼熱感以及皮膚脫皮，男童被淋上藥水後，老師甚至動手打人，直到他不斷掙扎。

▲泰國9歲男童遭到班導師殘酷體罰。（圖／翻攝自YouTube／เรื่องเล่าเช้านี้）

隔天上午，男童向老師要求就醫，卻遭到拒絕，「老師叫我不必去看醫生，去保健室拿止痛藥擦一擦就好了。」不料，身上的傷口開始起水泡，且多數集中在下體部位，部分水泡甚至開始破裂，讓男童痛到無法行走，直到晚間，男童就讀5年級和4年級的哥哥、姐姐來保健室探病後，發現他病情嚴重惡化，便找機會向其他學校教職員借手機通知母親，整起事件才因此曝光。

據報導，男童於事發的第3天才得以就醫，全身皮膚已經嚴重灼傷、脫皮，畫面讓人怵目驚心，目前仍在醫院治療中，預計將請醫生檢查後開立驗傷單。男童母親憤怒表示，班導師的過失相當嚴重，這甚至可能造成永久創傷，學校必須承擔所有相關責任。

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