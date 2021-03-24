長榮貨輪受困…蘇伊士運河又傳意外　俄海軍油輪與貨船相撞！

▲ 巴貝多籍散貨船皇家方舟號。（圖／翻攝自FleetMon）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長榮海運貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺，最快得等2天才能脫困，一度使百艘船隻跟著動彈不得。就在長賜號意外擱淺前不久，俄羅斯海軍船隻也在掌握全球經濟命脈的蘇伊士運河上與一艘巴貝多籍散貨船相撞，雙方都輕微損壞。

根據航運追蹤網站FleetMon，俄國海軍司令部聲明指出，國際標準時間23日凌晨5時左右，海軍油輪科拉號（KOLA）在蘇伊士灣北部與散貨船皇家方舟號（ARK ROYAL）相撞。科拉號當時正從蘇丹航向地中海，皇家方舟號則自新加坡抵達蘇伊士，二艘船都受到輕微損傷，意外後已恢復航行，當晚都停靠在蘇伊士錨地。

這起碰撞事故發生後不久，長賜號約於23日凌晨6時行經蘇伊士運河北部時，在狹窄的航道上不慎擱淺，打橫卡在航道上。儘管當局出動挖土機及拖船救援，但長賜號截至24日仍困在原地。根據《路透社》，埃及蘇伊士運河管理局（SCA）為疏通水路，正引導被堵住的船隻改由附近一條舊道通行。

長榮海運24日上午聲明表示，長賜號疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺。外媒記者斯科特雷爾頓（John Scott-Railton）則根據現場照片指出，船體最前端的球狀船首（Bulbous bow）疑似完全刺進河道側邊土層，導致貨輪卡死岸邊。另根據全球性航運物流公司GAC及信德海事網，長賜號擱淺前曾發生全船跳電（black out）的狀況。

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