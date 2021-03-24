「天價蕉」3條要6萬！她看到發票傻眼了　走45分鐘才能退款爆氣

▲英國女子買了一串要價1602英鎊的香蕉，讓她十分傻眼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

倫敦28歲女子巴恩斯（Cymbre Barnes）在上班途中買了一串香蕉，並使用Apple Pay付賬。豈料，她在看到發票時才發現，這串原本標價1英鎊的香蕉，竟被收取1602英鎊（約新台幣6萬2634元），讓她非常傻眼。

綜合《太陽報》等外媒報導，巴恩斯在上班的路途中，急匆匆地走進馬莎百貨（M&S）買了一串只有3條的香蕉。她在自助結帳機器使用了沒有消費金額限制的Apple Pay來付款，卻沒看清自己付了多少錢。直到發票被印出時，巴恩斯才發現，這串原本標價1英鎊的香蕉竟被收取1602英鎊。

M&S apologises after shopper is charged £1,599 for £1 bunch of bananas https://t.co/HJf4U0AE86 — The Sun (@TheSun) March 21, 2021

傻眼的巴恩斯立刻向店員反映問題，但倒霉的是，店員告訴她，店裡唯一的收銀機發生故障，必須要等上好幾天才能修好，因此巴恩斯只能走45分鐘到另一家分店去把多付的錢要回來。馬莎百貨澄清，這起意外只是個案，他們已向巴恩斯道歉，並提供賠償。

外媒分析，這樣的支付錯誤之所以會發生，是因為Apple Pay不會限制顧客的消費金額，若是巴恩斯使用其他支付方法，很有可能就會因為支付金額太高，出現無法過賬的問題，而讓她「逃過一劫」。

聽Podcast掌握國際局勢

不敗經典香氣！CK one、CK be香水激殺2050元→599元

