「天價蕉」3條要6萬！她看到發票傻眼了　走45分鐘才能退款爆氣

▲英國女子買了一串要價1602英鎊的香蕉,讓她十分傻眼。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

倫敦28歲女子巴恩斯(Cymbre Barnes)在上班途中買了一串香蕉,並使用Apple Pay付賬。豈料,她在看到發票時才發現,這串原本標價1英鎊的香蕉,竟被收取1602英鎊(約新台幣6萬2634元),讓她非常傻眼。

綜合《太陽報》等外媒報導,巴恩斯在上班的路途中,急匆匆地走進馬莎百貨(M&S)買了一串只有3條的香蕉。她在自助結帳機器使用了沒有消費金額限制的Apple Pay來付款,卻沒看清自己付了多少錢。直到發票被印出時,巴恩斯才發現,這串原本標價1英鎊的香蕉竟被收取1602英鎊。

