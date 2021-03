色男「強撲硬上」未成年少女！完事躲她家3週　母床底抓人爆氣報警

▲萊特在性侵少女後,躲在她的床底3週。此為示意圖,與本新聞無關。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

美國俄亥俄20歲男子萊特(Jaret Wright)透過網路,認識了一名未成年少女。倆人初次見面後,萊特竟在她的家中性侵了她,還躲在她的床底長達3週,直到被受害人母親發現後,才讓這起性侵案曝光。

綜合美聯社與《紐約郵報》報導,萊特是在社交軟體Instagram上,認識了這名未成年少女的。根據法庭文件描述,這名男子在少女的家中與她見面後,竟將女孩壓倒在地,強迫她與自己發生性關係,還拍攝了對方的裸照。性侵得逞後,萊特在少女的房間住了3週,直到受害人母親在少女的床底下發現萊特,才讓這起性侵案曝光。

