網購iPhone7…送來快跟人一樣高！　他拆開傻眼「難怪運費超貴」

▲ 男子根本不知道自己訂購的是一張桌子。（圖／翻攝自臉書／iPhoneThailandFC）

記者陳宛貞／綜合外電報導

手機尺寸演化由大到小，近年來又逐漸變大，但若太大也會造成困擾。泰國一名男子在網路上訂購一支iPhone7，沒想到包裹竟長達一名成人的身高，拆開來才發現當初下單時太粗心，沒注意到自己購買的其實是iPhone造型的桌子，讓他哭笑不得。

馬來西亞《東方日報》22日報導，該名男子先前在東南亞最大電商LAZADA網站選購一支iPhone7，包裹到貨後才發現自己買的根本不是手機，而是一張外觀與手機一模一樣的桌子，立起來長度甚至到自已的胸口處。

男子相當錯愕，但仍和桌子留下合照，還將大拇指放在假的Home鍵上，當作比例尺，可見桌子有多大，並在臉書分享這則趣事。他提到，下單時沒有仔細看產品描述，雖然一度覺得運費太貴，但當下沒有細想，簽收後才揭開這場大烏龍。

這則貼文在臉書上瘋傳，桌子的外型也逼真到讓不少人以為是真手機，紛紛留言表示，「手工不錯，還是玻璃鏡面的」、「以為撿到便宜」、「求桌子連結」。事實上，南韓文具雜貨品牌10x10近來也推出iPhone造型桌，SIM卡插槽的位置設計成可拉出的抽屜，外型就像一支真的iPhone。

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