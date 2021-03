長榮貨輪「擱淺插土照」曝光！球狀船首疑刺入岸邊　救援難度增

▲長榮貨櫃輪的球狀船首疑似「完全插入」蘇伊士運河河岸。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

長榮海運貨櫃輪「長賜號」(Ever Given)23日在北向通過蘇伊士運河時,疑似受到強風吹襲意外擱淺,造成連接歐亞南北水運的航道嚴重阻塞,超過100艘貨船仍在「排隊」等待通過蘇伊士運河。然而,從現場照片來看,長賜號的球狀船首疑似完全刺入了河岸的土層,救援難度恐怕因此增加。

OUF: new pics suggest the #EVERGIVEN might have impaled the canal shore with its bulbous bow. Wild if true. Bulbous bows look weird but modify how water flows around the bow, making ships more efficient. Cant find credits on pics 1&2, 3 is shipbuilder Samusung Heavy Industries. pic.twitter.com/9c5CLgw3aa

長榮海運24日表示,大型租賃貨櫃輪船「長賜號」船東通知,埃及時間23日上午8時許疑似遭受瞬間強風吹襲,造成船身偏離航道,意外觸底擱淺。據外媒記者(John Scott-Railton)推特貼出的現場照顯示,位於船體最前端的球狀船首(Bulbous bow),在撞擊後疑似完全刺進河道側邊土層,導致貨輪被卡死岸邊。

▲大型輪船常採用的球狀船首設計,能使航行速度增快。(圖/取自免費圖庫pixabay)

據了解,球型船首雖然形狀有些奇異,但它能抵消海浪衝擊力,並且改變船頭周圍的水流方向,讓船隻速度提升,燃料運用也能更有效率,許多現代船艦都會採用類似設計,目前不確定長賜號是否具有球型船首設計以及其大小,但如果推測屬實,將會增加救援難度。埃及媒體引用消息人士稱,救援作業至少需要耗時2天。

So, a massive ship called the #EVERGIVEN got stuck in a 50m wide stretch of the Suez Canal, blocking 10% of the world’s trade. But just before it did (and this can’t be an accident, can it?) the captain drew a gigantic dick in the sea.



This is happening right now pic.twitter.com/BM0Wuf16mP