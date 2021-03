石油「慘卡」蘇伊士運河！全球油市受衝擊　長賜號恐害油價飆漲

▲長賜號卡死蘇伊士運河,恐衝擊全球能源產業。(圖/翻攝自推特/@ShivAroor)

記者葉睿涵/編譯

長榮長賜號在蘇伊士運河擱淺,導致雙向貨輪都無法動彈,而救援還至少需要2天的時間。這條重要水路的堵塞,導致大部分的石油和燃料都被卡在蘇伊士運河,能源供應鏈被迫中斷,進而導致全球能源存在價格飆漲的可能。

據彭博社報導,蘇伊士運河連結了歐、亞兩大洲的南北雙向水運,對於全球能源的運輸極其重要,如果運河持續阻塞,將迫使仰賴中東原油供給的歐美煉油廠尋找替代來源,進而導致能源價格上漲、亞洲油量減少。

The world’s busiest maritime trade route has been thrown into turmoil after the container ship ran aground on Tuesday, blocking traffic in both directions. https://t.co/gKWQC7WgfA

儘管運河的阻塞只會持續幾日,但全球的能源市場仍會受到波及,尤其是這些精煉商、貿易商和生產商之前已為疫情帶來的衝擊而頭疼不已。船運經紀公司Banchero Costa的負責人萊茲欽斯基(Ralph Leszczynski)表示,歐洲進口商有很多可以不用經過蘇伊士運河的替代方案。

他指出,歐美國家可能會將目光投向美國墨西哥灣沿岸地區、北海、俄羅斯、西非等地區,但分析師認為,替代能源的需求量增加,將讓能源的價格因此飆升。

The Suez Canal has been blocked by a large container ship that ran aground while turning in the narrow channel, causing one of the largest shipping pile-ups in history: https://t.co/XixT2TAf8E pic.twitter.com/BHvwdSFBoe