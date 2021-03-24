長榮貨輪傳擱淺前「全船跳電」！橫向卡蘇伊士運河　最新衛星照曝

▲長賜輪船身長近400公尺、寬約59公尺，是世界上最大的貨櫃輪之一，一次可裝載約2萬個貨櫃。圖為Planet Labs Inc.發布的衛星影像。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日卡在蘇伊士運河導致雙向阻塞，登遍各大國際媒體版面。依據全球性航運物流公司GAC稍早發出的新聞稿及信德海事網取得的消息，當時向北行駛的長賜輪在擱淺前，曾經發生全船跳電（black out）的狀況。

綜合BBC、美聯社等外媒報導，事發於當地23日上午7時40分（台灣時間23日下午1時40分）左右，據長榮海運的說法，長賜號疑似因瞬間強風吹襲導致船身偏離航道，發生觸底擱淺事件。所幸貨櫃墜海的狀況並未發生，也沒有人員傷亡或汙染事件傳出。

此外，依據GAC稍早的最新聲明及信德海事網取得的消息，全船跳電或許是導致此次擱淺事故的原因之一。

▲長賜號擱淺後，多艘拖船到現場協助脫困 。（圖／翻攝自IG／fallenhearts17）

現已知長賜號是北上的第5艘船，其前方的4艘船隻均未受到影響，但因事發位置在該運河單向通道區，導致長賜輪後方15艘船無法行進，南下船隊航道也因此遭到封鎖，儘管有多艘拖船到現場協助脫困，現仍卡在原地。

不具名埃及官員同樣把這起事件歸咎於該區強風，並向美聯社透露，當日該地區遭遇強風及沙塵暴襲擊，風速達每小時50公里，但也強調，要讓長賜輪再次浮起，恐怕還需要2天的時間。

Update: #EVERGIVEN still hard aground.



Reports from logistics company GAC say cause of grounding was a blackout.



This is worst-nightmare material when doing a canal transit.



Source: https://t.co/J2yMtcXLFD pic.twitter.com/NaHovOiu3D — John Scott-Railton (@jsrailton) March 24, 2021

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