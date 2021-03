長榮貨輪傳擱淺前「全船跳電」！橫向卡蘇伊士運河　最新衛星照曝

▲長賜輪船身長近400公尺、寬約59公尺,是世界上最大的貨櫃輪之一,一次可裝載約2萬個貨櫃。圖為Planet Labs Inc.發布的衛星影像。(圖/達志影像/美聯社,下同)

長榮貨櫃輪長賜號(Ever Given)23日卡在蘇伊士運河導致雙向阻塞,登遍各大國際媒體版面。依據全球性航運物流公司GAC稍早發出的新聞稿及信德海事網取得的消息,當時向北行駛的長賜輪在擱淺前,曾經發生全船跳電(black out)的狀況。

綜合BBC、美聯社等外媒報導,事發於當地23日上午7時40分(台灣時間23日下午1時40分)左右,據長榮海運的說法,長賜號疑似因瞬間強風吹襲導致船身偏離航道,發生觸底擱淺事件。所幸貨櫃墜海的狀況並未發生,也沒有人員傷亡或汙染事件傳出。

此外,依據GAC稍早的最新聲明及信德海事網取得的消息,全船跳電或許是導致此次擱淺事故的原因之一。

▲長賜號擱淺後,多艘拖船到現場協助脫困 。(圖/翻攝自IG/fallenhearts17)

現已知長賜號是北上的第5艘船,其前方的4艘船隻均未受到影響,但因事發位置在該運河單向通道區,導致長賜輪後方15艘船無法行進,南下船隊航道也因此遭到封鎖,儘管有多艘拖船到現場協助脫困,現仍卡在原地。

不具名埃及官員同樣把這起事件歸咎於該區強風,並向美聯社透露,當日該地區遭遇強風及沙塵暴襲擊,風速達每小時50公里,但也強調,要讓長賜輪再次浮起,恐怕還需要2天的時間。

