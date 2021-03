金髮新娘困世紀洪水！　直升機「即刻救援」驚險完婚

▲凱特和韋恩結婚當日碰上洪患。(圖/翻攝自twitter/@KatelFog)

記者陳怡靜/綜合報導

澳洲東岸地區遭逢60年來最嚴重洪患,新南威爾斯州陷入一片汪洋,居民被迫撤離。當地一對情侶凱特(Kate Fotheringham)和韋恩(Wayne Bell)原定20日要舉辦婚禮,沒想到竟碰上這場半世紀最大水患,導致新娘凱特動彈不得,情急下只好發文求助,在眾人合力幫忙下,出動直升機「即刻救援」,讓新娘順力趕上婚禮。

綜合外媒報導,這名金髮身材姣好的準新娘凱特,婚禮當日一起床驚覺被困在洪水中,家裡附近的聯外橋梁被淹沒,完全無法出門。不甘心精心策劃3個月的婚禮就這樣付諸流水,凱特靈機一動決定PO文求救,她在推特上發文,「求救!!今天是我結婚的大日子,但我被洪水困住了!有人願意幫我們越過洪水,送我們去溫厄姆(Wingham)嗎?」

Help me!!! It’s my wedding day and we’re flooded in! We need help to get to Wingham over the flooded creek. Anyone know someone willing to help? @sunriseon7 @TODAYshow @abcnews @ABCRural #helpme #flooded #NSWFloods #fotherbellwedding #9News #7NEWS #wingham #weddingday