金髮新娘困世紀洪水！　直升機「即刻救援」驚險完婚

▲凱特和韋恩結婚當日碰上洪患。（圖／翻攝自twitter／@KatelFog）

記者陳怡靜／綜合報導

澳洲東岸地區遭逢60年來最嚴重洪患，新南威爾斯州陷入一片汪洋，居民被迫撤離。當地一對情侶凱特（Kate Fotheringham）和韋恩（Wayne Bell）原定20日要舉辦婚禮，沒想到竟碰上這場半世紀最大水患，導致新娘凱特動彈不得，情急下只好發文求助，在眾人合力幫忙下，出動直升機「即刻救援」，讓新娘順力趕上婚禮。

綜合外媒報導，這名金髮身材姣好的準新娘凱特，婚禮當日一起床驚覺被困在洪水中，家裡附近的聯外橋梁被淹沒，完全無法出門。不甘心精心策劃3個月的婚禮就這樣付諸流水，凱特靈機一動決定PO文求救，她在推特上發文，「求救！！今天是我結婚的大日子，但我被洪水困住了！有人願意幫我們越過洪水，送我們去溫厄姆（Wingham）嗎？」

這篇貼文隨即在網路上被瘋狂轉傳，當地一間電視台主動伸出援手，立刻連絡直升機公司，請他們派一架直升機送新娘一家人到婚禮場地。原以為一切都沒事了，沒想到考驗接連出現，外燴公司和化妝師被困在橋的另一端，歌手也在半途出車禍。

所幸，雙方的親友幾乎都先提前一天到溫厄姆，沒有因此受阻，碰巧的是另一間外燴公司，以及另一名美髮師剛好被洪水困在鎮上，能夠替這對新人服務。最後，婚禮僅稍微延遲15分鐘，凱特父親牽著她走上紅毯。

事後凱特回憶，雖然這和她預計的婚禮有很大落差，加上一早起床發現房子被淹沒很崩潰，不過這一天絕對會讓她永生難忘，「根本不敢相信我們會成功，實在太棒了！」