北韓要蓋「5萬套」住宅！金正恩動土典禮致詞　目標每年蓋滿1萬戶

▲北韓推動首都平壤住宅建設計畫，金正恩出席動土典禮並致詞。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）決定在首都平壤大興土木，興建高達1萬戶的住宅公寓大樓，目標5年內完成5萬戶，除可穩定平壤民眾的住房需求，還可以擴大平壤都市規模發展，其最高領導人、勞動黨總書記金正恩昨（23）日親自出席動土典禮，做為今年首次的地方視察指導，足以顯見北韓當局對於提升住民生活品質的的重視。

根據北韓官媒《朝中社》、黨務機關報《勞動新聞》，平壤市在位處市中心東半邊的寺洞區域（사동구역）松新、松花地區興建1萬戶新型公寓住宅大樓，在23日的動土典禮中，由金正恩發表演說，「在全力推動全國公寓大樓建設，並以5年計畫為基礎下，預計將於首都打造高達5萬戶的公寓大樓，在此我決定每年須建成1萬戶，相信這會成為我國（北韓）首都建設史上重要的里程碑。」

▲金正恩出席動土典禮並致詞。（圖／路透社）

平壤市將以寺洞區域的的松新、松花地區為中心點，包括西浦、錦川（금천，暫譯）、99節大街地區每年興建1萬戶的住宅公寓大樓與公共建築，將平壤的都市計劃擴展至市中心的東西兩端與北端，軍方向住宅建設提供主要人力，預計2025年達成新建公寓5萬戶，加上先前已處於動工階段1萬6千戶，平壤將在5年後新增約7萬戶新式住宅。

金正恩在談話中表示，如此大規模建設其實是超越想像中的大事，即便國家面臨比過去任何時刻都還嚴峻的挑戰與障礙，還是得做出如此決定，並強調此次番決定並非為單純為了獲取經濟利益，而是為了保障勞工們的資產福利，對於黨來說是崇高的事業。

▲▼平壤住宅大樓建設計畫，主要由軍方派遣建設人力。（圖／路透社）

金正恩同時表示，若開始併行高樓、超高摩天大樓公寓住宅建設，將是對外展現國家潛力與人民創意的絕佳機會。

南韓《News1》分析，隨著金正恩將出席平壤住宅公寓大樓動土典禮作為今年首次的地方視察行程，將表示北韓政府今年的施政重點將會擺在解決居民住房供應。

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