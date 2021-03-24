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廚工阿姨突爆富！　嗨中3900萬：會繼續替學校孩子煮飯

▲▼彩券,中獎,廚房阿姨,Karen Daikin。（圖／翻攝自twitter／@TNLUK）

▲凱倫平時在學校擔任廚房阿姨工作，這次幸運中100萬英鎊。（圖／翻攝自twitter／@TNLUK）

記者陳怡靜／綜合報導

財神爺來敲門了！英國伊普斯威奇鎮的53歲學校廚房阿姨凱倫（Karen Daikin）13日幸運中了彩券100萬英鎊（約新台幣3900萬元），剛好是英國母親節前夕，讓她驚呼「是最棒的母親節禮物！」幸運中大獎的她也承諾，不會因此放棄現在的工作，「我熱愛我的工作、學校和所有的孩子們。」

綜合外媒報導，凱倫簽的號碼是她14歲兒子卡勒姆（Callum）的出生日期和時間，她已經持續簽這組號碼有一段時間，沒想到竟讓她等到了！母親節前夕，她在電視機前觀看開獎時，發現自己連中5個數字和特別號（Bonus Ball），樂得和先生傑夫（Jeff）開香檳慶祝。事後她打趣地說，「也許是我的兒子用另一種方式，送給我另類的母親節大禮吧！」

凱倫提到，3年前傑夫意外中風，導致她蠟燭兩頭燒，除了每天在醫院照顧老公之外，還得一邊工作，「為了卡勒姆我必須要堅強」。所幸，傑夫恢復得很好，現在也回歸工作崗位，生活並沒有受太大影響。

▲▼彩券,中獎,廚房阿姨,Karen Daikin。（圖／翻攝自twitter／@TNLUK）

▲凱倫和老公興奮地開香檳慶祝。（圖／翻攝自twitter／@TNLUK）

面對一夕致富，凱倫也承諾，絕對不會放棄現在的學校廚房阿姨工作，「我熱愛我的工作、學校和所有的孩子們。」

凱倫也透露，過去他們買不起房，夫妻倆結婚35年來都是租屋，計畫利用這筆獎金買一間3房的獨棟住宅，也打算購入一輛新車，同時也想要帶著家人去度假，「對過去的我們來說，花錢出遊是一筆沉重的負擔，卡勒姆也不曾實際出遊過，這次終於能夠圓夢。」此外，她也希望能夠留一筆錢給兒子，確保他能在經濟無虞的長大。

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