輝瑞「新冠口服藥」展開人體試驗　抗體雞尾酒療法降70%死亡率

▲美國藥廠輝瑞（Pfizer）投入開發新冠口服藥物。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

全球各國新冠疫苗接種工作接連展開，而美國藥廠輝瑞（Pfizer）於23日宣布，新冠肺炎「口服藥物」已開始人體試驗，目前已經證實具有抗病毒活性。此外，雷傑納隆製藥（Regeneron）也在同日宣布，單細胞繁殖抗體雞尾酒療法能有效降低約70%的住院與死亡率。

綜合彭博社與CNBC報導，輝瑞公司23日表示，針對新冠肺炎的口服藥物已經在美國開始第一階段的臨床實驗，此藥物為一種蛋白酶抑制劑「PF-07321332」，能抑制病毒在人體細胞中複製，也被用於治療其他病毒導致的疾病，例如愛滋病與丙型肝炎的病原體。

同時，輝瑞公司也在研究靜脈注射的蛋白酶抑制劑「PF-07304814」，目前正針對住院患者進行第1b期臨床實驗。輝瑞首席醫學家道斯頓（Mikael Dolsten）聲明稱，口服與靜脈注射的2種藥物加起來，有可能創造出一種雙端（end-to-end）的治療模式，以補強疫苗接種後仍可能染疫的風險。

輝瑞執行長布爾拉（Albert Bourla）表示，口服藥將是另一場截然不同的競賽，「口服藥可以開立處方箋，讓病患將藥物帶回家服用。」輝瑞表示，最快將在4月6日美國化學學會春季會議上公開更多實驗數據。另一家藥廠雷傑納隆則宣布，去年11月美國食藥管理局FDA緊急批准的單細胞抗體雞尾酒療法，在一項3期試驗中有效降低了約70%的住院與死亡率。

更多國際新聞

►美賣場10死槍擊「兇手真實照」曝光！ 長相公布年僅21歲

►浴室愛愛嗨到最高點！學生妹「突嘆一口氣」下秒昏死丈夫懷中斷氣

►華裔嬤被白男打 醫療善款「飆破2600萬」全捐！只為打擊種族歧視

聽Podcast掌握國際局勢

不敗經典香氣！CK one、CK be香水激殺2050元→599元

