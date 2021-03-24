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趴開「頭皮」藏680克黃金 2男過海關髮型太怪害圓形禿現形！

趴開「頭皮」藏680克黃金 2男過海關髮型太怪害圓形禿現形！（圖／翻攝自Twitter／PIB in Tamil Nadu）

▲2男竟然在頭頂藏黃金。（圖／翻攝自Twitter／PIB in Tamil Nadu

記者李振慧／綜合報導

印度2名男子走私時因為髮型怪異被海關調查，沒想到一把「頭皮」撕開，假髮裡竟然藏了一個黑色小包，裡面是重達680克的黃金，後來也在他們的襪子和直腸中找到更多黃金，一共沒收總價值約美元382,943元（約台幣1,092萬元）的財物。

事件發生在21日，2名男子阿克巴拉里(Magroob Akbarali)與拉菲尤森(Zubair Hassan Rafiyutheen)，從杜拜搭機抵達印度金奈國際機場(Chennai International Airport)時，因為怪異的髮型讓海關人員起疑，沒想到2人竟然用膠水把裝著黃金的袋子直接黏在頭上、再戴上假髮想要藉此闖關。

影片中可看到，2男被查獲時遭海關人員當場「趴開頭皮」，看起來像「圓形禿」的頭頂上竟然藏著大量黃金，而一字排開的走私品中，除了黃金還有大量現金，誇張畫面在網路上瘋傳。然而這不是第一次發生類似事件，金奈機場19日便查獲，3名男子將黃金藏在假髮中被捕。

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