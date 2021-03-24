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北韓偷射巡弋飛彈！疑金正恩1月提到的「新武器」...可攜載核彈頭

記者羅翊宬／編譯

南韓軍方今（24）日上午證實，北韓（朝鮮）曾於21日上午6時在平安南道溫泉郡向西海（黃海）發射2枚疑似是短程巡弋飛彈的武器，該款武器不排除於去年10月勞動黨75周年黨慶閱兵上亮相。如今又有專家分析，北韓21日試射的飛彈，有可能是其最高領導人金正恩於今年1月勞動黨第8次全代會上提及的「中長程巡弋飛彈」，屬尖端戰術核武器。

根據《紐西斯通訊社》報導，由於目前南韓軍方仍正進行嚴密分析，且暫不向外界具體公開北韓試射飛彈型號與具體資訊，因此外界對於此次北韓試射的飛彈眾說紛紜。

▲▼北韓21日向黃海發射2枚巡弋飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓21日向黃海發射2枚巡弋飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

巡弋飛彈使用渦輪噴射引擎，與飛機相同，即便在速度上與彈道飛彈相比略嫌緩慢，但其打擊精準度在性能上相當優秀，且可自由改變飛行途徑與高度，還可攜帶核彈頭，使敵方在進行探知與反擊上面臨相當威脅。不過，試射巡弋飛彈並未被納入聯合國安理會協議規定的違反事項，因此南韓與美國當局目前對此事皆採避重就輕態度。

韓國國防安保論壇（KODEF）事務局長申鍾宇（신종우，音譯）向《紐西斯通訊社》透露，北韓曾在今年1月第8次勞動黨全代會時提及，中長程巡弋飛彈已完成研發，「北韓過去也曾以美韓聯合軍演為藉口，進行新型武器試射。」

據悉，金正恩今年1月第8次勞動黨全代會黨中央委員會事業總報告上表示，「在國防科學部門，已完成超大型放射砲的研發工作，這是世界兵器領域上所沒有的概念，屬於超強利多連發式攻擊武器，包括在彈頭威力上領先全球的新型戰術導彈、中長程巡弋飛彈等尖端戰術核武器都接連完成研發工作，使我國掌握可靠的軍事技術實力。」

▲▼金正恩於今年1月勞動黨第8次全代會上，提到已完成中長程巡弋飛彈之研發。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩於今年1月勞動黨第8次全代會上，提到已完成中長程巡弋飛彈之研發。（圖／達志影像／美聯社）

隨著北韓疑似完成中長程巡弋飛彈的研發，使南韓軍方與相關當局繃緊神經，因為北韓的地對艦、艦對艦飛彈未來恐對在東海（日本海）、西海（黃海）北方界線（NLL）以南活動的南韓海軍艦艇、美軍艦艇構成充分威脅。

南韓21世紀軍事研究所專門研究委員柳成燁（류성엽，音譯）表示，「北韓持續發射地對艦巡弋飛彈，且完成金星3號的低空飛行，南韓應發展充分的艦艇防禦能力。」

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