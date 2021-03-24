士兵衝進住家開槍！緬甸7歲女童無辜慘死　憾成「最年幼」死者

記者張寧倢／編譯

緬甸軍政府暴力鎮壓示威者，截至23日死亡人數已達261人，然而，其中一名住在緬甸第二大城的7歲女孩，當天竟然被衝進家中的維安部隊開槍射殺，成為發生政變以來年紀最小的犧牲者。此前，仰光才有一名15歲少年昂岡泰（Aung Kaung Htet）在實彈鎮壓中臉部中槍身亡。

▲住在印度新德里的緬甸居民為死亡的示威者們舉行燭光守夜活動。（圖／路透）

▲緬甸仰光15歲少年昂岡泰（Aung Kaung Htet）在暴力鎮壓中遭子彈貫穿臉部身亡。（圖／路透）

根據英國《衛報》報導，緬甸軍政府譴責，示威者在騷亂中的暴力與縱火，以及歐盟與美國22日對發動政變的有關人士實施加大制裁，「他們也是我們的公民。」軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）稱，目前共有164人死亡，然而，民主運動團體數據卻顯示，至少有261人在維安部隊的鎮壓中喪生。

▲緬甸一名7歲女孩不幸成為政變以來年紀最小的死者。（圖／路透）

報導指出，緬甸瓦城（Mandalay，又稱曼德勒）一家殯儀館23日證實，昌妙達齊區（Chan Mya Thazi）一名7歲女孩因槍傷死亡，女孩的姐姐向《今日緬甸》（Myanmar Now）表示，士兵衝進家中向父親開槍，卻意外擊中了坐在父親腿上的妹妹，當天鎮上還有2名男子被殺。報導稱，仰光與其他許多城市都於夜間舉行了燭光守夜活動。

#Mar22Coup Mandalay



Like a disaster zone makeshift hospital.



The screams you hear are from a 12yr old boy. Shot by SAC Junta forces. #WhatHappneningInMyanmar #Myanmar pic.twitter.com/W4rKnUGujN — Shafiur Rahman (@shafiur) March 22, 2021

▲緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）稱，是抗議者動用暴力才引發流血事件。（圖／路透）

紹敏通在記者會上將這些流血事件歸咎於抗議者，一邊播放著工廠失火的影片一邊說，「我們能將這些人稱為和平示威者嗎？哪個國家或組織會認為這種暴力是和平的？」此外，紹敏通也提到，有9名維安部隊成員被殺害。

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