士兵衝進住家開槍！緬甸7歲女童無辜慘死　憾成「最年幼」死者

緬甸軍政府暴力鎮壓示威者,截至23日死亡人數已達261人,然而,其中一名住在緬甸第二大城的7歲女孩,當天竟然被衝進家中的維安部隊開槍射殺,成為發生政變以來年紀最小的犧牲者。此前,仰光才有一名15歲少年昂岡泰(Aung Kaung Htet)在實彈鎮壓中臉部中槍身亡。

根據英國《衛報》報導,緬甸軍政府譴責,示威者在騷亂中的暴力與縱火,以及歐盟與美國22日對發動政變的有關人士實施加大制裁,「他們也是我們的公民。」軍政府發言人紹敏通(Zaw Min Tun)稱,目前共有164人死亡,然而,民主運動團體數據卻顯示,至少有261人在維安部隊的鎮壓中喪生。

報導指出,緬甸瓦城(Mandalay,又稱曼德勒)一家殯儀館23日證實,昌妙達齊區(Chan Mya Thazi)一名7歲女孩因槍傷死亡,女孩的姐姐向《今日緬甸》(Myanmar Now)表示,士兵衝進家中向父親開槍,卻意外擊中了坐在父親腿上的妹妹,當天鎮上還有2名男子被殺。報導稱,仰光與其他許多城市都於夜間舉行了燭光守夜活動。

