　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

士兵衝進住家開槍！緬甸7歲女童無辜慘死　憾成「最年幼」死者

記者張寧倢／編譯

緬甸軍政府暴力鎮壓示威者，截至23日死亡人數已達261人，然而，其中一名住在緬甸第二大城的7歲女孩，當天竟然被衝進家中的維安部隊開槍射殺，成為發生政變以來年紀最小的犧牲者。此前，仰光才有一名15歲少年昂岡泰（Aung Kaung Htet）在實彈鎮壓中臉部中槍身亡。

▲▼住在印度新德里的緬甸居民為死者們舉行燭光守夜活動。（圖／路透）

▲住在印度新德里的緬甸居民為死亡的示威者們舉行燭光守夜活動。（圖／路透）

▲▼緬甸仰光15歲少年昂岡泰（Aung Kaung Htet）在暴力鎮壓中遭子彈擊中臉部身亡。（圖／路透）

▲緬甸仰光15歲少年昂岡泰（Aung Kaung Htet）在暴力鎮壓中遭子彈貫穿臉部身亡。（圖／路透）

根據英國《衛報》報導，緬甸軍政府譴責，示威者在騷亂中的暴力與縱火，以及歐盟與美國22日對發動政變的有關人士實施加大制裁，「他們也是我們的公民。」軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）稱，目前共有164人死亡，然而，民主運動團體數據卻顯示，至少有261人在維安部隊的鎮壓中喪生。

▲▼住在印度新德里的緬甸居民為死者們舉行燭光守夜活動。（圖／路透）

▲緬甸一名7歲女孩不幸成為政變以來年紀最小的死者。（圖／路透）

報導指出，緬甸瓦城（Mandalay，又稱曼德勒）一家殯儀館23日證實，昌妙達齊區（Chan Mya Thazi）一名7歲女孩因槍傷死亡，女孩的姐姐向《今日緬甸》（Myanmar Now）表示，士兵衝進家中向父親開槍，卻意外擊中了坐在父親腿上的妹妹，當天鎮上還有2名男子被殺。報導稱，仰光與其他許多城市都於夜間舉行了燭光守夜活動。

▲▼緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）稱，是抗議者動用暴力才引發流血事件。（圖／路透）

▲緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）稱，是抗議者動用暴力才引發流血事件。（圖／路透）

紹敏通在記者會上將這些流血事件歸咎於抗議者，一邊播放著工廠失火的影片一邊說，「我們能將這些人稱為和平示威者嗎？哪個國家或組織會認為這種暴力是和平的？」此外，紹敏通也提到，有9名維安部隊成員被殺害。

更多相關新聞
►緬甸軍方殺紅眼至少250死　15歲少年正撤退卻「臉部中槍」亡
►緬甸最血腥一天！軍警「開趴狂歡片」流出　圍觀開槍…射中爆歡呼
►「雙向塞船」畫面曝光！長榮貨輪卡蘇伊士運河　船長們超崩潰

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
7女6男群交趴賠掉工作！穆川申又被告　靠「一根棒棒」找回自信
臭味噁到想吐！陽大醫護爆「嫌棄已逝癌友」　IG還PO恥笑影片
3999公主套房「大樓外觀」曝！台中人揭秘辛：有夠瘋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓偷射巡弋飛彈！疑金正恩1月提到的「新武器」...可攜載核彈頭

長榮貨輪打橫受困　「挖土機開工」畫面曝！蘇伊士運河至少塞2天

獨居日女慘陷「月經貧窮」　撥款13.5億！政府免費提供生理用品

趴開「頭皮」藏680克黃金 2男過海關髮型太怪害圓形禿現形！

密麻小點全是排隊船隻！長榮貨輪卡蘇伊士運河原因曝...他評論超酸

士兵衝進住家開槍！緬甸7歲女童無辜慘死　憾成「最年幼」死者

哈利王子新工作！接任矽谷新創公司「影響力總監」　料年收破千萬

北韓發射巡弋飛彈！拜登批「狗改不了吃屎」　飛彈於去年10月亮相

太多員工請假想打《魔物獵人》　佛心公司直接宣布「放假一天」

「雙向塞船」畫面曝光！長榮貨輪卡蘇伊士運河　船長們超崩潰

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大貨車闖黃燈衝撞！小車扭曲變形　女醫檢師被救出...送醫後不治身亡

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

北韓偷射巡弋飛彈！疑金正恩1月提到的「新武器」...可攜載核彈頭

長榮貨輪打橫受困　「挖土機開工」畫面曝！蘇伊士運河至少塞2天

獨居日女慘陷「月經貧窮」　撥款13.5億！政府免費提供生理用品

趴開「頭皮」藏680克黃金 2男過海關髮型太怪害圓形禿現形！

密麻小點全是排隊船隻！長榮貨輪卡蘇伊士運河原因曝...他評論超酸

士兵衝進住家開槍！緬甸7歲女童無辜慘死　憾成「最年幼」死者

哈利王子新工作！接任矽谷新創公司「影響力總監」　料年收破千萬

北韓發射巡弋飛彈！拜登批「狗改不了吃屎」　飛彈於去年10月亮相

太多員工請假想打《魔物獵人》　佛心公司直接宣布「放假一天」

「雙向塞船」畫面曝光！長榮貨輪卡蘇伊士運河　船長們超崩潰

「20年來首超大陸」　賴清德：回台投資已1.2兆、創10萬工作機會

全額補助考證照！　臉書攜手北科大等20校推「數位人才培育計畫」

幫國中妹「收驚驅邪」！淡水男支開她媽：進行儀式…逼脫內褲猥褻

海邊撿「鮮豔迷你章魚」！她回家一看「狂哭3小時」：差點死掉

北韓偷射巡弋飛彈！疑金正恩1月提到的「新武器」...可攜載核彈頭

水湳透套求售開4千萬　地方天價！仲介：「賣地送凶宅」

謝立功找「反同勢力」合作挨批敗票　柯文哲：加分比扣分多就好

擺出1動作「最快接到單」！住12樓外送員狂點頭：單用砸的一直來

習近平福建三明市考察　特別參觀「沙縣小吃」攤位

免費玩樂高+童趣樂園！新竹、基隆「兒童節活動懶人包」夜賞光雕

國際熱門新聞

健美猛男臥推220KG！3秒後胸肌撕裂影片曝

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河

長榮貨輪卡蘇伊士運河　「雙向塞船」畫面曝光！

19歲少女挺肚見前男友　釀2屍3命

最狂AA制！結婚2年妻做家事時薪393元

正妹「下面長肉色一根」百萬網友嗨了

美代理孕母產後9月仍照顧女嬰　苦曝原因

華裔嬤被打！眾籌竟飆破2500萬　

美賣場10死槍擊案兇手僅21歲！　警公布兇嫌身分

辣模產後11天　PO「平坦小腹照」竟引戰

網紅為5.9萬吞4包鹽狂吸150萬讚

比基尼辣妹路邊賣瓜　男顧客開心合照

美科羅拉多10死槍擊　警公布身分

憂拜登政府增稅　美股重挫308點！台積電ADR跌近2%

更多熱門

相關新聞

搜救上尉潘穎諄第3天！軍方出動「紅雀二型無人機」

搜救上尉潘穎諄第3天！軍方出動「紅雀二型無人機」

台東空軍志航基地2架F-5E戰機22日下午疑似在變換隊形時發生擦撞墜海，造成機上飛官上尉潘穎諄失蹤、中尉羅尚樺殉職。目前搜救進入第3天，稍早軍方出動無人機搜救，但因氣候因素一度停飛。

比基尼辣妹路邊賣瓜　男顧客開心合照

比基尼辣妹路邊賣瓜　男顧客開心合照

9歲迫嫁性侵狼！婚後「硬上7次」慘淪性奴

9歲迫嫁性侵狼！婚後「硬上7次」慘淪性奴

愛吃生牛肉！他拉出18公尺↑寄生蟲

愛吃生牛肉！他拉出18公尺↑寄生蟲

半夜行竊太累！小偷「爽睡到隔天」警察傻眼

半夜行竊太累！小偷「爽睡到隔天」警察傻眼

關鍵字：

緬甸軍方反政變示威開槍暴力鎮壓死亡東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

助拍羅志祥影片　洛克被妹拉回家

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

健美猛男臥推220KG！3秒後胸肌撕裂影片曝

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河

「二壘妹」開球爆紅　少女近況辣照曝光

福原愛被說「性慾強」遇喜歡的人會堅持下去！

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面