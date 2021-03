密麻小點全是排隊船隻！長榮貨輪卡蘇伊士運河原因曝...他評論超酸

▲長榮貨輪卡蘇伊士運河,導致雙向封鎖。(圖/推特/@alfonso_poza)



記者王佩翊/編譯

長榮貨櫃輪長賜號(Ever Given)目前因發生意外,卡在蘇伊士運河上,導致雙向交通全面大打結,眾多貨輪被迫卡在海面上癡癡地排隊等待,形成荒謬的「海上塞船」畫面,讓船長們紛紛崩潰PO文。如今長賜號擱淺原因曝光,疑似是因為航道狹窄,轉彎時才會意外擱淺。

船隻追蹤網站VesselFinder指出,長榮海運超大型貨櫃輪長賜號(Ever Given)23日發生意外卡在蘇伊士運河,導致大批貨輪就這樣被卡在大海上,雙向交通全面阻塞。儘管相關單位目前已經派出救援船進行調度作業,但這艘長400公尺、寬59公尺的大型貨櫃輪體積實在太大,也大大地增加了救援難度,目前相關救援情況仍未可知。

▲目前仍有許多貨輪卡在蘇伊士運河上。(圖/推特/@nat_ahoy)

調查員John Scott-Railton更在推特轉發蘇伊士運河目前現狀的地圖,只見圖上密密麻麻的點全是動彈不得的貨輪們。他更笑稱,「長榮海運的長賜號(Ever Given)已經長久地塞住了(Ever jammed)。」

另一位正好在長賜號後方的貨輪船長在Instagram上發出長賜號擱淺照並寫上,「前面的船擱淺了,現在橫卡在那裡,看來我們必須在這裡停留一段時間了。」言語間透露出滿滿的無奈。

After all day trying to refloat the mega container ship 'Ever Given', in the Suez Canal, there is a steady log jam of ships waiting in the Mediterranean & Red Sea and in the canal itself pic.twitter.com/aGFKieoWqE

So, the #SuezCanal is blocked...



Massive container ship EVER GIVEN stuck in the most awkward way possible.



Ongoing for hours. Every tug Egypt could spare appear to be trying to pull it free.



Vessel tracker: https://t.co/MsTUgVgyTH pic.twitter.com/08w4qpPqln