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6.5億天價賣黑白畫「扭轉遊戲」？　班克西全捐英國醫院

▲▼英國塗鴉怪客班克西（Banksy）為致敬醫護人員所畫的「扭轉遊戲者」。（圖／路透）

▲英國塗鴉怪客班克西（Banksy）為致敬醫護人員所畫的「扭轉遊戲者」。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

英國著名塗鴉怪客班克西（Banksy）於23日，以天價1675萬英鎊（新台幣6億5771萬元）拍賣出致敬醫護人員作品「扭轉遊戲者」，打破自己的紀錄，並全額捐贈英國國民保險局（NHS）慈善基金，受到廣泛稱讚與感謝。他在2010年被《時代雜誌》評為最有影響力100人之一，是現今最具代表性街頭塗鴉藝術家。

班克西2020年5月將「扭轉遊戲者」贈送英國南安普敦綜合醫院（Southampton General Hospital），並附上紙條，「謝謝你們所做的一切，即使畫是黑白的，希望能帶給你們一盞光」。畫中小男孩跪在地上，把玩身披英雄斗篷的護士，將蝙蝠俠和蜘蛛人棄在腳邊垃圾桶，體現出對醫護人員的敬佩與崇拜。當地醫院主席海蒂於推特感謝，「這是一個鼓舞人心的舉動，讓我們在前所未見的時刻，能夠停下反思。」「扭轉遊戲者」拍賣後，複製品將保留懸掛於醫院，鼓勵並紀念醫護人員在疫情下的勇氣。

佳士得拍賣行（Christie’s）表示，作品不只帶來「希望的圖像」，更捕捉到疫情下「普世價值觀：家庭與愛人的重要性」。「扭轉遊戲者」打破班克西既定諷刺性畫風，更強烈的突顯畫家的感激與感動。

班克西一向以詼諧大膽的塗鴉藝術，表達對現今社會的不滿與批判，向世界傳達所在意的人、事、物。班克西標誌作品《氣球女孩》於2018年以140萬美元拍賣當下，內建碎紙機啟動自毀一半，諷刺現藝術「貨幣化」的拍賣行為，震驚藝術圈。

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