北韓發射巡弋飛彈！拜登批「狗改不了吃屎」　飛彈於去年10月亮相

▲北韓被證實於21日上午向黃海發射2枚短程巡弋飛彈。（示意圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）在美國外交、國防高層訪問日本與南韓，以及美韓聯合軍演結束後，在軍事上開始動作頻頻。美媒《華盛頓郵報》、英媒《路透社》最新消息指出，北韓（朝鮮）於上周末秘密試射多枚短程導彈，而這項消息隨後也獲得南韓軍方證實，美國總統拜登接受現場記者提問後痛批，「據我了解，北韓根本就沒有任何改變！」

根據南韓《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，南韓聯合參謀本部今（24）日在外媒報導北韓上周末多次試射短程飛彈後，向聚集在國防部的記者們證實該項消息，表示北韓本月21日上午6時50分（或6時36分）在平安南道溫泉郡一帶，向西海（黃海）發射2枚短程反艦巡弋飛彈，其最高領導人金正恩似乎未出席該場試射進行指導，而南韓軍方對此也表示，「目前無法透露更多」。

距離北韓上一次試射巡弋飛彈，已是11個月以前。當時北韓曾於去年4月14日上午，在江原道文川市一帶向東北方試射數枚巡弋飛彈，時間長達40多分鐘，飛行約150公里，外界認為該款飛彈可能是地對艦巡弋飛彈「金星3型」（KN-19），於2017年4月15日閱兵儀式首度對外公開亮相，同年6月8日進行試射。

▲該款短程巡弋飛飛彈，被證實曾於去年10月朝鮮勞動黨75周年黨慶閱兵亮相。（圖／達志影像／美聯社）

有分析指出，北韓21日所發射的2枚巡弋飛彈，其實是北韓去年10月舉行勞動黨75周年黨慶閱兵儀式時，所對外公開的武器之一，目前南韓軍方表示，具體情報仍正嚴密分析中。南韓政府消息人士表示，由於此次北韓試射的武器並非彈道飛彈，而是巡弋飛彈，「因此並未違反聯合國安理會決議」。

美國政府也認為，北韓此次試射並未違反聯合國安理會決議。根據韓媒《News1》報導，美國政府高層於當地時間23日記者會時表示，「北韓此次飛彈試射（的武器）並未被納入聯合國安理會決議規範中，目前我們研判屬於『低階段』。」

美國政府高層也表示，不樂見目前未能與北韓重啟對話的狀態。美國白宮國家安全顧問傑克·蘇利文（Jake Sullivan）表示，下周將針對對北韓戰略與政策，與南韓、日本國防安全幕僚在華府召開會議討論，議題不排除包括此次北韓試射飛彈。

▲北韓去年底在黃海昌麟島上追加佈署放射砲。（示意圖／達志影像）

美韓軍方一方面舉行聯合軍演，一方面早在15日就偵測到北韓試射反艦飛彈的徵兆，不過兩國情報與國防高層皆認為，此次北韓試射的武器為短程巡弋飛彈，由於未違反聯合國安理會決議，因此才做出不在第一時間對外公開的判斷。

據悉，北韓當局數度針對今年3月美韓聯合軍演發表強烈不滿，金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正16日透過官媒發表談話，認為南韓背信棄義，其與美國聯合展開軍演的行為是「背叛民族」，感嘆兩韓關係無法回到3年前的春天，還向拜登政府開嗆，若這4年想睡得安穩，就別製造煙硝味。

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