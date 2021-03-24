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陸駐法大使「偷提台灣議題」惹毛法外交部長　慘遭公開訓斥！

▲▼法國外長勒德里,（Jean-Yves Le Drian）。（圖／路透）

▲法國外長勒德里安23日召見中國駐法大使盧沙野。（圖／路透）

文／中央社

法國外長勒德里安今天召見中國駐法大使盧沙野，表達對使館言行超越紅線的不滿。消息人士透露，盧沙野才想要提及台灣，就被勒德里安打斷。而盧本人也已成法中關係的問題。

法國外交部今天表示：「在外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）的要求下，我們早上召見了盧沙野大使，向他表達我們對他的不滿。」

盧沙野今天上午至外交部赴約時，外交部亞洲事務主任洛爾拉里（Bertrand Lortholary）告訴盧沙野：「（中國）大使館的作法及公開評論的論調令人完全無法接受，並且超出世上任何大使館普遍接受的界限。對國會議員、學者、記者的侮辱、煽動和威脅，這些恐嚇作法會導致根本問題。」

會面歷時約20分鐘，當盧沙野想要提及台灣時，即被告知下次再約。一位外交消息人士表示：「我們不想將他列為不受歡迎人士（persona non grata），但我們希望停止攻擊。他的態度與其尋求共同點的角色不相符，反而已成為法中關係的問題。」

盧沙野昨天以「行程關係」為由，拒絕法國外交部邀請。法國外交部昨晚正式發布新聞稿回應，表示「有鑒於中國大使館過去幾天公開的不當發言，包括對於國會議員與一名學者的污辱和威脅，我們在此提醒維也納外交關係公約中對於外館運作的基本規範，例如對於公開言論。中國使館請謹守公約」。

法國外交部在新聞稿中表示，在法國，尊重原則與基本自由是對每個人的要求，包括學術與研究自由、個人自由、對權力分立與法國憲法原則的尊重。「對獨立學者的污辱以及和法國議員的爭議，不僅令人無法接受，也完全不應存在於中國大使館負責推動的法中關係裡。中國大使館應該要尊重權力分立，以及法蘭西共和國的所有法律」。

新聞稿最後表示，法國外交部將召見盧沙野，以當面向他傳達以上訊息。

勒德里安本人22日晚間也針對中國駐法使館在推特（Twitter）上一連發出兩則貼文，口氣相當嚴峻，事態嚴重性可見一斑。他寫道：「中國駐法使館針對歐洲議員、學者與外交人員的言論與行為完全不可接受。我已要求召見中國駐法大使，以嚴正提醒他這些訊息。」

負責歐洲事務的國務秘書波恩（Clement Beaune）今天上午在法國新聞電台（France Info）受訪時不滿質疑：「行程問題，我不太相信，而且這也說不通。法國和歐洲都不是傻子。若我們是大使，當我們被召見，我們就應該前去會見外長。」

中國戰狼外交不但惹惱法國政府，還觸及法國外交的敏感神經。法國「費加洛報」（Le Figaro）寫道，與平時的低調不同，外交部這次選擇透過新聞稿公開表達對盧沙野的不滿，並認為他已「跨越紅線」。

被中國使館在19日推文中稱為「流氓」的法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）則讚許外長召見為「不可或缺的高層校正」。

波恩達茲向費加洛報表示：「大使批評國會參訪，這是他的權力。但他無權要求法國議員如何行動或能在台灣與誰會面。這樣的發號施令讓人無法接受。」他說：「我成為人身攻擊與煽動的目標。這無法反映中國社會的複雜性，也會帶給法國糟糕的中國形象。」

波恩達茲說：「我們過去以為不公開談論中國人權能帶給我們經濟好處。但這是個錯誤，因為這問題是權力關係的核心。若我們無力捍衛我們的價值、模式，那麼在這場敵對中，中國就會企圖詆毀我們的體系。」

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