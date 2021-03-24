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太多員工請假想打《魔物獵人》　佛心公司直接宣布「放假一天」

▲▼熱門遊戲新作《魔物獵人崛起》將於3月26日在全球同步發售。（圖／翻攝自《魔物獵人崛起》官網）

▲Switch遊戲《魔物獵人崛起》將於3月26日在全球同步發售。（圖／翻攝自遊戲公司官網）

記者張寧倢／編譯

佛心公司！熱門遊戲新作《魔物獵人崛起》將於3月26日在任天堂Switch平台上發售，而日本一家公司因為有太多員工打算在這天請假，準備在家打遊戲，董事長乾脆直接宣布，全公司放假一天。

根據日本《哈芬登郵報》，遊戲開發商卡普空（CAPCOM）26日將於全球同步發行《魔物獵人崛起》（Monster Hunter Rise）的Switch遊戲，不少粉絲已經決定當天要請假在家打遊戲，而日本一家VR內容企劃開發公司「Mark-on」的有太多員工同時遞出假單。董事長檜山正樹23日乾脆宣布，將遊戲發售日訂為「魔獵休假」（モンハン休み），全公司放假一天。

檜山正樹在推特上PO出休假通知後，引起大批網友朝聖，甚至登上媒體報導，目前該則推文已超過14萬人按讚、4.6萬次轉發，許多人也在底下留言，「好羨慕！」、「《魔物獵人》竟然擁有影響一家公司運轉的力量」、「請您雇用我吧！從3／26日起請多多關照了」、「下次早餐會議請報告各自的遊戲進展」、「託這些愛打遊戲的員工的福，幸運地多了一天休假。」

檜山正樹後來更發文表示，大學時期的同學傳訊息告訴他，本來想在26日向公司請假的，但因為宣布休假的消息廣為流傳，讓他的完美計畫整個被揭穿。然而，有網友表示，是不是董事長自己想要休假才有這次的福利，檜山正樹對此補充，這次休假的對象僅限社員，不包含董事會的成員。

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