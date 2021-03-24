英特爾宣布砸5700億新建2座晶片廠　挑戰台積電、三星領先地位

▲英特爾宣布將晶片製造重回歐美。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國晶片大廠英特爾（Intel）宣布，將投資200億美元（約新台幣5694億元）在亞利桑那州（Arizona）興建2座晶片廠。此消息宣布的時機正值全球車用晶片短缺，以及對美國傳統製造大廠喪失先進半導體領導優勢的憂心之中。該項宣布暗示英特爾將繼續在晶片製造上繼續努力，並被認為是直接挑戰台積電與南韓三星電子的地位。

綜合外電報導，回鍋逾2個月的英特爾執行長格爾辛吉爾（Pat Gelsinger）23日首次發表其公開談話，他的宣布暗示英特爾將會強勢回歸晶片製造的主戰場。他指出英特爾將投入200億美元，在亞利桑那州的奧科蒂約（Ocotillo）興建2座晶圓廠。

英特爾之所以選擇在此時重金投入興建新的晶圓廠，除了目標積極取回領導優勢外，該公司更表示會和IBM合作改良晶片邏輯以及封裝技術，未來會為美國半導體產業增進競爭優勢，也會幫助美國政府維持主動性。

格爾辛吉爾表示，該計畫將會帶來3000個工作機會，未來還預計在美國其他地區以及歐洲設廠，讓晶片生產重回美國及歐洲。

「英特爾現在和未來都會是先進科技的領導發展者，半導體的主要製造商，以及全球領導的矽供應商」，格爾辛吉爾表示，英特爾也會擔任起一個代工或是製造夥伴的角色，與其他主要著重於設計半導體但沒有工廠的公司合作，而這項服務稱作「英特爾代工服務」（Intel Foundry Services），並由英特爾資深副總裁塔克爾（Randhir Thakur）領軍。

格爾辛吉爾指出，英特爾代工服務到了2025年，市值將可能達到1000億美元，囊括晶片的廣泛製程，包括供手機行動裝置晶片使用的ARM技術等。