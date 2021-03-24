美國務卿和國防部長才離開亞太地區　北韓就試射飛彈挑釁

▲美國國務卿布林肯與國防部長奧斯丁從亞太地區回國後，北韓很快試射短程飛彈挑釁。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓23日綜合外電報導

美國官員今天表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上週訪問亞太地區後沒幾天，北韓便在21日試射兩枚短程飛彈。

這是平壤對拜登政府的首次公開挑釁。

北韓過去也曾以試射飛彈行動挑釁華盛頓和首爾當局。

不過和過去不同，南韓及北韓均未承認曾有此事，美國官員也一直保持沉默。