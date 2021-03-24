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國寶級柳公權「神道碑」出土！　竟當場被怪手斬成2段

▲▼ 。（圖／翻攝自央視新聞）

▲目擊者爆料，施工方將石碑斬成2段。（圖／翻攝自央視新聞）

記者崔子柔／綜合報導

陝西省西安市一處工地17日挖出唐代著名書法家柳公權書寫的石碑，網路上有目擊者爆料，石碑被施工方嚴重破壞，不過經過3位考古學家判斷，從石碑的斷裂處可看出是舊有的痕跡，並無外力破壞的可能。

根據《搜狐》報導，西安市棗園北路一處工地17日挖出寫著碑文的大石塊，有目擊者指出，當時有怪手把石碑斬成2段，再送上卡車載往陝西省文物局。

陝西省文物局連夜請來磚石質文物保護國家文物局重點科研基地、西安碑林博物館、中國社會科學院考古所3位專家進行鑑定，確認是1200年前柳公權書寫的「神道碑」，墓主是從一品官員楊承和。

▲▼ 。（圖／翻攝自央視新聞）

▲專家認定碑文為柳公權所寫。（圖／翻攝自央視新聞）

針對工地破壞石碑的傳言，文物局則表示，石碑的殘斷部分是舊有痕跡，根據碑體材質特徵、大小判斷，不存在外力破壞的可能，後續將再對石碑進行修護，並對該工地進行科學勘探。

西安市文物認定專家委員陳根遠表示，這個石碑具有很大的價值，未來估計會被認定為「國寶級文物」，再加上此碑文在柳公權59歲時書寫，正逢「柳體」形成之際，有更高的藝術價值，連「去年出土的顏真卿書丹《羅婉順墓誌》也不能跟它比」。

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