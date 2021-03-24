美印太司令提名人：持續對台軍售　強化自衛能力

▲美國支持持續對台軍售。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓23日專電

美國印太司令提名人阿基里諾今天表示，面對中國增加對台軍事施壓，美國應持續維持前進部署與可靠威嚇力量，並持續對台軍售協助台灣發展不對稱系統，確保台灣有能力自衛。

目前擔任太平洋艦隊司令的阿基里諾（John Aquilino）今天提供給參議院軍事委員會的書面質詢答覆中，談到美國該如何協助台灣面對來自中國的軍事威脅時表示，中國持續透過逾越海峽中線的空域與海域行動，加強對台施壓。

他指出，美國可以透過維持前進部署、可靠威嚇力量、展現對台灣關係法的持續支持，包括對台軍售、深化與民主台灣聯繫以及倡議理念相近盟友與夥伴等方式增強台灣對兩岸關係自信等，來協助避免誤判。

阿基里諾表示，中國人民解放軍持續部署廣泛先進武器與系統，以能對台灣達成決定性優勝。對於台灣持續強化後備軍力，繼續為國外與境內採購編列預算，以及近程培訓與戰備，他予以肯定。

阿基里諾表示，印太司令部未來將會透過安全合作以及根據台灣關係法軍售台灣，持續就發展軍事實力、作業互通能力、戰備與專業發展，為台灣提供建言。台灣應優先採購具高度機動性、可分散且致命的不對稱系統，以確保台灣有能力防禦攻擊。

他重申美國遵循美中三公報、台灣關係法與六項保證的長期承諾，繼續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，未來他將與國防部長商談了解潛在政策改變的風險與回報，確保對台灣的支持，並為實現維護台海與區域和平及穩定的終極目標做出貢獻。

在談到美中關係時，阿基里諾表示，美中對未來看法迥異，中國期望塑造一個與其專制模式一致、與基於規則建立的國際秩序相牴觸的世界。但他也表示，會繼續尋求與中國建立建設性、穩定、注重結果的國防關係，減少誤解與誤判風險。