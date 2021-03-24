美賣場10死槍擊「兇手真實照」曝光！　長相公布年僅21歲

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH — Reuters (@Reuters) March 22, 2021

▲此前報導提及的右腿爆血「內褲男」就是兇嫌，不過警方當時並未表明被捕者身分。

文／中央社科羅拉多州波爾德23日綜合外電報導

美國科羅拉多州一間雜貨賣場昨天發生大規模槍擊案，造成10 人喪生，警方公布凶嫌是21歲男子艾利薩（Ahmad Al Aliwi Alissa），他已被控犯下10起一級謀殺案。





▲兇嫌年僅21歲，目前做案動機不明。（圖／達志影像／美聯社）

案發地點在科羅拉多州首府丹佛（Denver）西北方50公里波爾德（Boulder）一間名為King Soopers的雜貨賣場。當局表示，艾利薩來自丹佛郊區阿瓦達（Arvada）。

波爾德警察局長艾勞德（Maris Herold）在記者會表示：「凶嫌是艾利薩，21歲。」

艾勞德說，凶嫌在與警方交火時中彈，目前在醫院，情況穩定。

艾勞德表示：「他被控犯下10起一級謀殺案，不久後就會被移往波爾德郡監獄。」

艾勞德一一宣讀10名死者姓名，他們的年齡介於20 歲至65歲間，包括率先抵達現場的51歲員警塔利（Eric Talley）。

警方表示，槍手做案動機仍然不明。

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