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美準印太司令：中國犯台威脅比想像更近　維持軍售強化自衛能力

▲▼ 美國海軍亞里柏克級驅逐艦「約翰芬恩號」（USS John Finn DDG 113）3月10日通過台灣海峽。（圖／路透）

▲ 美國海軍亞里柏克級驅逐艦「約翰芬恩號」（USS John Finn DDG 113）今年3月10日通過台灣海峽。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓23日專電

美國印太司令提名人阿基里諾表示，中國併吞台灣的威脅「比想像更近」。美國參議員柯頓並警告，俄羅斯入侵克里米亞正是在俄羅斯舉辦冬奧之後數天，而中國將在明年主辦冬奧。

目前擔任太平洋艦隊司令的阿基里諾（John Aquilino）今天出席參議院軍事委員會提名聽證會，台灣面臨來自中國軍事威脅是許多參議員關注的焦點。

對於前白宮國家安全顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）日前出席參議院軍事委員會聽證會時警告，台灣是中國下一個最大目標，是最重大引爆點的說法，阿基里諾贊同這個的說法並表示，針對台灣的軍事威脅是現在最讓人感到擔憂的。

至於現任印太司令戴維森（Philip Davidson）日前在參議院聽證會上發出警告，擔憂中國解放軍攻台威脅可能在未來6年內發生，阿基里諾不願對這個時間點做出回應，表示從現在到2045年，各式評估都有，但「這個問題可能比大家想像地更迫在眉睫」，也因此美國迫切需要在短期內部署「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）這類的威嚇力。

阿基里諾表示，中國將併吞台灣視為首要任務，因為中國共產黨的復興處於危急關頭。從軍事角度看，台灣所處的戰略位置至關重要，全球2/3貿易可能因此受到影響，美國作為盟國與夥伴的夥伴地位也會受到威脅。

共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）也提出警訊指出，俄羅斯2014年入侵克里米亞是在俄羅斯主辦索契（Sochi）冬季奧運之後數天，而中國將在2022年2月主辦冬季奧運。

▲▼太平洋艦隊司令阿基里諾（John Aquilino）。（圖／達志影像）

▲太平洋艦隊司令阿基里諾（John Aquilino）。（圖／達志影像）

阿基里諾指出，美國可以透過維持前進部署、可靠威嚇力量、展現對台灣關係法的持續支持，包括對台軍售、深化與民主台灣聯繫以及倡議理念相近盟友與夥伴等方式增強台灣對兩岸關係自信等，來協助避免誤判。

阿基里諾表示，中國人民解放軍持續部署廣泛先進武器與系統，以能對台灣達成決定性優勝。對於台灣持續強化後備軍力，繼續為國外與境內採購編列預算，以及近程培訓與戰備，他予以肯定。

阿基里諾表示，印太司令部未來將會透過安全合作以及根據台灣關係法軍售台灣，持續就發展軍事實力、作業互通能力、戰備與專業發展，為台灣提供建言。台灣應優先採購具高度機動性、可分散且致命的不對稱系統，以確保台灣有能力防禦攻擊。

他重申美國遵循美中三公報、台灣關係法與六項保證的長期承諾，繼續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，未來他將與國防部長商談了解潛在政策改變的風險與回報，確保對台灣的支持，並為實現維護台海與區域和平及穩定的終極目標做出貢獻。

在談到美中關係時，阿基里諾表示，美中對未來看法迥異，中國期望塑造一個與其專制模式一致、與基於規則建立的國際秩序相牴觸的世界。但他也表示，會繼續尋求與中國建立建設性、穩定、注重結果的國防關係，減少誤解與誤判風險。

 
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